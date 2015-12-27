Hükmen Yenik Sayıldılar

Malatya Basketbol Ligi Küçük Erkekler kategorisinde erteleme maçında Malatya Basketbol ile karşılaşan Turgut Özal Koleji, müsabakayı farklı kazanmasına rağmen, hükmen yenik sayıldı.

Ligde erteleme maçı olan Malatya Basketbol ile Turgut Özal Koleji arasındaki karşılaşma 5 Aralık Çarşamba günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanmıştı. Başa baş giden mücadeleyi Kolejliler, dördüncü periyottaki oyunuyla 66-37 kazanmıştı.

Karşılaşma sonrası Malatya Basketbol Kulübü Antrenörü Bayram Acar, Basketbol Malatya İl Temsilciliğine, Turgut Özal Koleji’nin erteleme müsabakasında lisansı çıkmamış oyuncu oynattığı yönünde itiraz dilekçesi verdi. Yapılan itirazı değerlendiren Basketbol Tertip Komitesi, lisansı çıkmamış oyuncunun müsabakada yer aldığını tespit etti. Bunun yanında takımın 1 ve 2’nci periyotta oynattığı oyuncuyu 3’ncü periyotta da oynattığı da belirlendi. Kuralları gözden geçirip, itiraz dilekçesini değerlendiren Tertip Komitesi, Turgut Özal Koleji’nin 20-0 hükmen yenik sayılması kararını aldı.

Basketbol Malatya İl Temsilcisi Nail Değirmenci, yapılan itiraz dilekçesini tertip komitesi olarak değerlendirdiklerini kaydederek, kurallara göre karar verdiklerini ifade etti.

Müsabakada Turgut Özal Koleji’nde lisansı çıkmayan bir oyuncunun oynadığına dikkat çeken Değirmenci, “Malatya Basketbol ile Turgut Özal Koleji arasındaki karşılaşma erteleme müsabakasıydı. Kolejde bir oyuncunun lisansı çıkmamış ve müsabakada yer almış. Bize gelen itiraz dilekçesini tertip komitesi olarak değerlendirdik. Kurallara göre bir karar aldık” dedi.