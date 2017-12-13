“Hz. Peygamberin Yürüttüğü Mücadele İlahidir”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Medine Dönemi Siyer Dersleri’nin 7.si gerçekleştirildi. Prof. Dr. Rıza Savaş, derste “Mekke Müşrikleri ile Siyasi İlişkiler (İlk Seriyyeler ile Bedir, Uhud ve Hendek Savaşları)” konularını anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen derse Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile dersin müdavimleri katıldı.

Medine’de çok ciddi aktiviteler ortaya konuldu

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza Savaş, “İlahi seçim sonucunda Hz. Peygamberin yürüttüğü mücadele de ilahidir. Yani Risalet görevini yerine getirirken böyle bir yöntem izlemiştir” diyerek başladığı derste şunları kaydetti:

“Hz. Peygamber, Medine’ye geldiği zaman İslam’ın Medine dönemi başlıyor. Yani 622 ile 632 yılları arasında 10 yıllık süre içerisinde Medine’de yaşamıştır. Bu süre içerisinde çok ciddi aktivite ortaya koymuştur. 10 yılda o kadar büyük aktiviteler vardır ki bu aktiviteler içinde bu derste sadece müşriklerle ilgili kısmını ele alıyoruz.”

Daha sonra Prof. Dr, Rıza Savaş, slayt gösterisi eşliğinde ilk seriyyeler ile Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarını detaylı olarak anlattı.

8.ders, 23 Aralık Cumartesi günü

Medine Dönemi 8. Siyer Dersi, 23 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da yine Sanat Galerisi Salonu’nda gerçekleştirilecek. Derste Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kelpetin, Medine Döneminde Yahudilerle Siyasi İlişkileri anlatacak.

15 günlük periyotlarla toplam 19 programdan oluşan derslere tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

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