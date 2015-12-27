İ.Ü.’de 38 Ülkeden 292 Öğrenci

İnönü Üniversitesi’nin yabancı öğrenci sayısının 292’yi bulduğu bildirildi.

Üniversitedeki yabancı öğrencilere ilişkin olarak üniversiteden yayınlanan basın bülteninde şu bilgiler yeraldı:

“İki yıl önce yabancı uyruklu öğrencilere kapılarını açan İnönü Üniversitesine en az 38 farklı ülkeden toplam 292 öğrenci geldi.

Öğrenci sayısı bugün 30 000’lere yaklaşan İnönü Üniversitesi, yabancı uyruklu öğrenci kabul etme uygulamasını ilk defa 2010-2011 akademik yılında başlatmıştı. Bu uygulama yabancı öğrenciler arasında büyük ilgiyle karşılanmış ve değişik ülkelerden öğrenciler İnönü Üniversitesini tercih etmişti.

İnönü Üniversitesini tercih eden yabancı uyruklu öğrenci sayısı her geçen gün daha da artıyor. 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla en az 38 farklı ülkeden toplam 292 yabancı uyruklu öğrencinin İnönü Üniversitesini tercih etmiş olması, bu üniversitenin artık bir dünya üniversitesi olduğunu ve uluslararası tanınırlık düzeyinin de ne kadar yükseldiğini gösteriyor.

İnönü Üniversitesini tercih eden yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeleri şöyle: Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D), Afganistan, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Endonezya, Fas, Filistin, Fransa, Gambiya, Gana, G. Afrika, Gürcistan, Irak, İran, İsveç, Kanada, Karadağ, Kazakistan, Kıbrıs, Kırgızistan, Lübnan, Madagaskar, Malawi, Malezya, Moğolistan, Nahçıvan, Nijerya, Özbekistan, Suudi Arabistan, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan, Uganda, Ürdün, Y. Gine, Yemen. Bu 38 ülkeye, Türk asıllı olup yurt dışında bulunan ancak yüksek öğrenimlerini İnönü Üniversitesinde yapmak üzere Türkiye’ye gelen öğrencilerin geldikleri ülkeler eklenince söz konusu ülke sayısı daha da artmış oluyor.

Türkçe dil düzeyleri yetersiz olan yabancı uyruklu öğrenciler, önce İnönü Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bir yıl süreyle Türkçe hazırlık eğitimi görüyor, sonra kendi bölümlerinde/programlarında eğitimlerine devam ediyorlar.

İnönü Üniversitesinin, başta sağlık olmak üzere, birçok alanda ortaya koyduğu başarılar ve sahip olduğu zengin kampus olanakları, yabancı uyruklu öğrencilerin burayı tercih etmesinde etkili oluyor. Farklı ülkelerden gelmiş öğrencilerle birlikte okumak, İnönü Üniversitesi öğrencilerini de “farklı kültürlerle bir arada yaşama” ve “dünyalı olma” bilinci ile tanıştırıyor. Bu da onların okul sonrası için daha büyük düşünmelerini beraberinde getiriyor.

İnönü Üniversitesini tercih eden yabancı uyruklu öğrencilerin ve onları geldikleri ülke sayısındaki büyük artış, İnönü Üniversitesinin, uluslararası tanınırlık düzeyi yükselmiş dünya üniversitesi olma hedefine her geçen gün biraz daha yaklaştığını gösteriyor.”