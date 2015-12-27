İ.Ü.’de Erken Bayramlaşma
İnönü Üniversitesi’nde, Ramazan Bayramı bayramlaşması iki gün önceden yapıldı.
İ.Ü. akademik ve idari personeli, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Personelin bayram günlerinde il dışında olabileceği veya vakit ayırmakta güçlük çekebileceği düşünülerek bayram öncesinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, İ.Ü. Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, rektör yardımcıları ve danışmanları, akademik ve idari personel katıldı.
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