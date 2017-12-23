“Herkesin 2019’u Düşünerek Hareket Etmesi Gerekiyor”

CHP İL KONGRESİNDE, ADAYLARDAN BİRİ ÇEKİLİNCE İKİ İSİM YARIŞTI: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Örgütü 36.Olağan kongresini gerçekleştirdi. Mevcut başkan Enver Kiraz, 332 delegenin 258’inin oyunu alarak, yeniden CHP Malatya İl Başkanlığı’na seçildi.

Kongrede, mevcut başkan Enver Kiraz ile Hasan Bülent Özkan yarıştı. Daha önceden adaylığını açıklayan Ahmet Küçükşahin ise kongrede adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurula; CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in yanı sıra CHP Malatya eski Milletvekili Muharrem Kılıç, belediye başkanları, eski il başkanları ve partililer katıldı.

“BUNLARIN SONU YAKINDIR”

Kongrede divan başkanlığını yapan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, gündeme geçmeden yaptığı konuşmada, “Dış politikası çökmüş, savrulan bir siyaset anlayışı, ne zaman Putin’e, Trump’a, İsrail’e dost, ne zaman düşman anlayamıyorsunuz. Esad’ın ne zaman düşman olduğunu anlamanız mümkün değil. İç politikada bitmiş, Olağanüstü Hal (OHAL) 1,5 yılı geçmek üzere. Gazeteciler, milletvekilleri hapiste. En ufak bir muhalefet odağının dahi susturulduğu, tutuklandığı, meşru veya gayrimeşru yollarla yok edildiği bir dönemden geçiyoruz. Ama ben biliyorum ki, bilmenizi de istiyorum ki bunların sonu yakındır” diye konuştu.

Kongrede daha sonra Malatya İl Teşkilatı’nın Çalışma ve Hesap Raporları okunarak, oy çokluğuyla ibra edildi.

“İÇİMİZ YANIYOR, GELİN BİRLEŞELİM”

Daha sonra söz alan CHP Malatya eski İl Başkanı Celal Berktaş, Malatya’da partinin oy oranın nereden nereye geldiğini iyi bildiklerini ifade ederek, “İçimiz acıyor. Yarınlarımız karanlık. Gelin birleşelim. Bu salondan kardeşlik, barış içerisinde, kol kola çıkalım. Bu salondan ayrıştırıcı olarak değil, birleşmiş olarak çıkalım” diye konuştu.

“HUKUKUN YENİDEN TESİS EDİLECEĞİ UMUTLARIM TAMAMEN TÜKENMİŞTİR”

CHP eski Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin (yandaki fotoğrafta) ise 3 Kasım’da CHP İl Başkanlığı’na adaylığını açıkladığını anımsatarak, adaylıktan çekildiğini ifade etti.

Adaylıktan çekilme gerekçelerini anlatan Küçükşahin, şunları söyledi: “Bir devlette, partide, kurumda hukuktan bahsedilmesi için öncelikle tüzük, yönetmelik, kongre kılavuzu gibi düzenlenmiş kuralların olması gerekir. İkinci olarak düzenlenmiş kurallar kadar bu kurallara uymayanlar için yaptırımın olması gerekiyor. Bu iki koşul olmadığı taktirde hukukun varlığından söz edilemez. Polis ve jandarma olmazsa adliyelerde verilen kararların hiçbir önemi olmaz. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü bu durumdadır. Benim hukukun peşine düştükçe, bu partide başıma gelmedik iş kalmadı. 15 ay Yeşilyurt İlçe Başkanlığı yaptım, düşürüldüm. Çelme takmanın, yalan söylemenin, ahlaksızlığın adı, hukuksuzluğun adı siyaset değildir. Siyaset, devlet yönetme sanatıdır. Yalancı, ahlaksız, hukuka uymayan, çelme takanlardan devlet yöneticisi olabilir mi? Halka dayanmayan bir siyasi partinin başarılı olması mümkün değildir. Kendi içinde hukuka uymayan bir siyasi partinin ‘halka dayandığını’ iddia etmekte komiktir. Pazartesi günü Enver Kiraz’ın adaylığını açıklamasına müteakip, CHP il teşkilatında hukukun yeniden tesis edileceğine dair umutlarım tamamen tükenmiştir. İl başkanlığı adaylığından çekiliyorum.”

“TÜRKİYE’DE 20 TEMMUZ’DAN BERİ HUKUK YOK”

CHP Malatya eski Milletvekili Muharrem Kılıç da yapılan kongrenin farklı bir anlam ifade ettiğine dikkat çekerek, “Önümüze 2019 süreci var. 2019’da Türkiye ‘ya demokrasi ya diktatörlük’ diyecek. Bunun anlamı çok büyük” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise Türkiye’nin 1,5 yıldır OHAL ile yönetildiğini kaydederek, “Maalesef OHAL, olağanlaştı. Türkiye’de 15 Temmuz’da FETÖ tarafından bir darbe girişimi yapıldı. Meclis bombalandı, 250 şehit verildi. 20 Temmuz’da mecliste Olağanüstü Hal kararı alınarak bir sivil darbe gerçekleştirildi. Şuanda Türkiye, bir sivil darbeyle yönetilmektedir. 20 Temmuz’dan beri Türkiye’de hukuk askıya alınmıştır. 20 Temmuz’dan beri anayasa çiğnenmektedir. 20 Temmuz’dan beri insan hakları, hukuk, demokrasi diye bir şey Türkiye’de yoktur. İnsanların mal ve can güvenliği yoktur. İstediğinin malına el koyabiliyor, istediğini meslekten atabiliyor, istediği şirkete kayyum atayabiliyor. OHAL kim için çıkarıldı, FETÖ için, kim için uygulanıyor, kendine muhalif herkese karşı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin önünü kesmek için OHAL Komisyonu kurulmuştu. Mağdur olan insanlar OHAL Komisyonu’na başvuruyorlardı. OHAL Komisyonu ilk kararını verdi, hepsini reddetti. Bu komisyon, AKP’nin hukuksuzluklarını temizlemek, o hukuksuzlukları meşrulaştırmak için kurulmuş bir komisyondur. Dünya alem biliyor ki bu insanların içerisinde 150 bin mağdur var, bu insanların içerisinde geçmişte FETÖ’yle mücadele eden solcular, geçmişte bu yapıya karşı dimdik ayakta durmuş akademisyenler var, öğretim üyesi var” dedi.

“KİŞİSEL BEKLENTİMİZ İÇİN 2019’U FEDA ETMEMELİYİZ”

16 Nisan’dan sonra Türkiye’de hiç kimsenin ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini ifade eden Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

“16 Nisanla birlikte gördük ki o ‘yenilmez’ denen, yenilmeyeceğini iddia eden AKP, 2019 seçimlerinde asla ülkeyi yönetmeyecektir. Burada anlayışımız, birlikteliğimiz hepimizin 2019’a giderken bu ruhu, sevgiyi güçlendirmek, birlikteliği artırmak olmalıdır. Kaybedecek bir tek arkadaşımız bile yok. Yönetimde oluruz, muhalif oluruz, farklı grupları destekleriz ama bir şey her şeyden önemlidir; o laik demokratik cumhuriyettir. Kendi kişisel geleceğimiz, kişisel beklentimiz için asla 2019’u feda etmemeliyiz. 2019 ruhunu zedeleyecek, 2019’a giderken bizi zayıflatacak her türlü hareketi reddetmeliyiz. 2019’a giderken umutsuzluk, birbirimize küsmek yok. Herkesin 2019’u düşünerek hareket etmesi gerekiyor. 2019’da bunların başarılı olacaklarını ben görmüyorum, başarılı olurlarsa burada bizim konuşmamızın, rekabetin anlamı yok.”

Ağbaba, konuşmasının ardından kongrede aday olan mevcut başkan Enver Kiraz ile diğer aday Hasan Bülent Özkan’ı kürsüye çağırarak, ellerini havaya kaldırdı ve birlikte, beraberlik mesajı verdi.

“KAYITSIZ KALAMADIM”

Kongrede aday olan Hasan Bülent Özkan (yandaki fotoğrafta), yaptığı konuşmada, “Ülkemizin içinde bulunduğu karanlık günlerin sebeplerini ve bunların sorumlularını, bu salonda bulunan herkes iyi biliyor. Çünkü kendisine ‘CHP’liyim’ diyen herkes bu bilince sahiptir” dedi.

Özkan, Malatya’da 2011 genel seçimlerinden sonra oy oranında düşüş yaşandığına dikkat çekerek, “Malatya, 2011 genel seçimlerinde 84 bin 248 oy, 2015 Haziran genel seçimlerinde 72 bin 881 oy, 2015 Kasım genel seçimlerinde 69 bin 721 oy CHP’ye vermiştir. Seçmen sayısındaki artışı da göz önüne alırsak bu tablo bir CHP’li açısından üzüntü vericidir. Bu tablonun düzelmesi için elini taşın altına koymak değil, gövdesini taşın altına sokmasını gerektirecek bir tablodur. Bende kayıtsız kalamadım” ifadelerini kullandı.

“İYİ, FAYDALI BİR KADROYLA GÖREVE GELİYORUZ”

CHP Malatya İl Başkanı ve kongrede aday olan Enver Kiraz ise CHP’de 20 yaşında gençlik kolları başkanı olarak partide göreve başladığını anımsatarak, “Gençlik kolları MYK üyeliği, çok genç yaşta kurultay delegeliği, 3 dönem il yöneticiliği, il başkan yardımcılığı gibi önemli görevlerden sonra, yine çok genç yaşta 6 yıl ömrüm boyunca onurla taşıyacağım ve çocuklarıma torunlarıma bir miras olarak bırakacağım il başkanlığı görevini bana verdiniz. Bunun içinde sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Yaptığım her görevi layıkıyla yerine getirmek için hep büyük çaba içerisinde oldum. Fiili olarak 18 yıl gibi bir süre olan bütün gençliğimi Cumhuriyet Halk Partisine verdim. Bir bu kadar gençliğim daha olsa o da partime feda olsun derim. Bir davayı omuzluyoruz. Emeklerimizde, yüreğimizde sizlerin hafızasındadır. Partinin ahlakını, felsefesini en iyi bilen bir kardeşiniz olarak parti içinde hep doğru yapılanı anlatma doğruyu yapma çabası içerisinde oldum. Parti adına doğruları savunurken bazen şu’cu bazen bu’cu oluyoruz, ben Atatürkçüyüm, solcuyum, devrimciyim. İl Başkanı altı yıl boyunca biz olduk. O makamın kapıları sonuna kadar bu partinin her üyesine açık oldu. Herkesi başımızın üstünde tuttuk. Bu kongrede tekrar görev verdiğinizde bugüne kadar olduğu gibi bütün makamların sizlerin olduğu bilinciyle hareket ederek sizlerin verdiği göreve layık olmak için elimden gelen çabayı göstereceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Görevim ne olursa olsun partinin emrinde olmaya devam edeceğim. İyi, faydalı bir kadro ile göreve geliyoruz” dedi.

ENVER KİRAZ, 332 DELEGEDEN 258’İNİN OYUNU ALDI

Yapılan konuşmaların ardından seçime geçildi. İki sandığın kurulduğu genel kurulda toplam 333 delege oy kullandı. 1’i geçersiz, 332 geçerli sayılan oyun 258’ini Enver Kiraz (yandaki fotoğrafta), 74’ünü Hasan Bülent Özkan aldı.

Enver Kiraz başkanlığındaki CHP Malatya İl Teşkilatı yönetimi şu isimlerden oluştu:

“Erdal Akkar, Ali Arı, Hasan Avşar, Abdullah Bakış, Ali Celiloğlu, Avni Çiçek, Gülşen Doğuç, Veli Doğan, Yusuf Durmaz, Nursel Gökçe, İsmail Gündüz, İbrahim Karabıyık, Süheyla Kavukçu, Ercan Kısacık, Müslüm Özen, Erkan Özgür, Erdem Uzunoğlu, Zülfikar Yıldırım, Barış Yıldız, Hasan Yılmaz.”

Disiplin Kurulu Üyeleri: “Bilal Avşar, Berna Karadaş, Tayyar Büyük, Ali Cenan Fidan, Hüseyin Kutlar, Ali Rıza Mengüçoğlu, Basri Polat, Gülten Varol, Yılmaz Onat.”

Kurultay Delegeleri: “İbrahim Arduç, Mehmet Kızıldaş, Enver Kiraz, Memba Kuşçu, Aliseydi Millioğulları, Übeyit Öksüz.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com