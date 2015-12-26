”İddialar ve Belirsizlik Olumsuz Etkiledi..”

Malatyaspor Yönetimi, ortaya atılan şike iddiaları sonrasındaki gelişmelerin Malatyaspor açısından olumsuz sonuçlar verdiğini, belirsizliğin kombine satışlarını olumsuz etkilediğini öne sürdü ve taraftarlardan, takımlarına destek için kombine bilet almalarını istedi.

Yönetimin konuya ilişkin açıklaması, kulübün internet sitesinde yayınlandı. Bu açıklama şöyle:

“Malatyanın gururu Malatyasporun Süper Lige dönmesi için kolları sıvayan yönetim kurulumuz, göreve geldiği günden beri büyük bir özveriyle çalışmakta, takımın başarısı için elinden gelen tüm çabayı göstermektedir. Bu amaçla Türk futboluna kendini kabul ettirmiş Sayın Hikmet Karaman teknik direktör olarak takımın başına getirilmiş; ayrıca kalitesini kanıtlamış oyunculardan kurulu güçlü bir kadro oluşturulmuştur.

Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, malum şike iddiaları ortaya atılmış, Malatyaspor açısından bir mağduriyet durumu ortaya çıkmıştır. Gelişmeleri soğukkanlılıkla izleyen yönetim kurulumuz, Malatyasporun haklarını korumak için harekete geçip gerekli çalışmaları yaparken, polemik ve kavga içeren tavırlardan uzak durmuştur. Malatyaspor, devletimiz ve futbol federasyonumuzun adil davranıp, en uygun kararları vereceğini ummaktadır.

Ancak tüm bu gelişmeler Malatyaspor açısından olumsuz sonuçlar vermiş, Malatyasporun kesin olarak Süper Lige alınacağı düşüncesi Malatya spor kamuoyunda hâsıl olmuştur. Üzülerek görüyoruz ki, bu belirsizlik ortamı nedeniyle taraftarlarımız kombine kartlara ilgi göstermemektedir. Yönetim kurulumuzun tüm çabalarına karşın, yeteri kadar kombine kart satılmamıştır.

Malatyaspor, 41. yıla giren geçmişinde hep muhteşem taraftarının sevgi ve desteğiyle büyümüştür. Başarısız sonuçlar aldığı dönemlerde dahi İnönü Stadında taraftar kitlesini arkasında bulan Malatyaspor, hepimizi gururlandıran başarıları ancak böyle elde edebilmiştir. Taraftarlarımızın, ligin başlamasına az bir süre kala kombine kartlara ilgi göstermesini bekliyoruz. Kombine kart satışı, Malatyaspora gelir sağlamaktan öte anlamlar içermektedir. Malatyaspor yönetimi, teknik ve futbolcu kadrosu kombine kartların satılması, hatta tamamen tükenmesi halinde, tüm Malatyanın arkasında olduğunu hissedecek, çalışmalarını daha büyük şevk ve canlılıkla sürdürecektir.

20062007 futbol sezonu için satacağımız kombine kartlarda taraftarlarımıza sürpriz hediyeler vereceğimizi de duyurmak istiyoruz.

Tüm Malatyaspor sevenleri kombine kart almaya davet ediyoruz.”