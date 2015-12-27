İddialı Gittiler
Malatya’dan 6 Budo Kaido sporcusu, Türkiye Şampiyonası’na iddialı gitti.
Bursa’da 20-21 Şubat günleri düzenlenecek olan Büyükler Buda Kaido Türkiye Şampiyonası’na Malatya’dan katılacak olan, 60 kiloda Yusuf Tütüncü ve Tayfun Dönmez, 65 kiloda Burak Dönmez, 70 kiloda Arif Erdoğan, 75 kiloda Süleyman Pektaş ve 80 kiloda Abdullah Tepeli isimli sporcular, idareci olarak Wushu Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Uğur Evren ve Antrenör olarak da Hasan Basri Karakuş ile birlikte Bursa’ya gitti.
Wushu Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Uğur Evren, federasyonları bünyesindeki Buda Kaido sporu dalında mücadele edecekleri Türkiye şampiyonasından birkaç madalya ile gelmeye çalışacaklarını kaydetti.
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