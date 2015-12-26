İGM, 2007 Yatırımlarını Görüşüyor

Malatya İl Genel Meclisi’nde Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün 2007 yılı yatırım projeleri görüşülerek kabul edildi.

Malatya İl Genel Meclisi Ekim ayı çalışmalarına Meclis Başkanı Bekir Çelik başkanlığında Özel İdare Salonu’nda başladı. Mecliste Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün 2007 yılı yatırım projeleri görüşüldü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2007 yılı yatırım projelerinin Atatürk Spor Salonu’nun tadilatıyla atletizm kompleksine tribün yapılması, Yeşiltepe futbol sahasına soyunma odaları yapılması, Darende ve Battalgazi ilçelerine bin kapasiteli spor salonları yapılması, Kale İlçesi’ne su sporları için kayıkhane ve iskele yapılması, sanayi futbol sahasına soyunma odası yapılması ve 7 ilçedeki toprak zeminli futbol sahalarının iyileştirilmesi olduğu bildirildi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün özel idare destekli projelerini 2007 yılı toplam ödeneğinin 1 milyon 900 bin YTL olduğu kaydedildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün 2007 çalışma programında, Sabancı Kültür Merkezi’nin onarımı, ilçe kütüphanelerine malzeme alımı, fuarcılık hizmetleri, il ve ilçe kütüphanelerine kitap alımı, Arslantepe Örenyerinin Açık Hava Müzesi haline getirilmesi, Nemrut-Tepehan yolunun yapılması projeleri olduğunu kaydedildi.

Arslantepe Örenyeri’nin Açık Hava Müzesi haline gelmesi projesi için 200 bin YTL, Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Özel İdare destekli toplam bütçesinin de toplam 890 bin YTL olduğu kaydedildi. Meclis üyeleri tarafından görüşülen projeler kabul edildi.