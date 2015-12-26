İGM Toplantıları Bitti
Malatya İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantılarını tamamlandı.
Naci Şavata başkanlığında yapılan bu ayın son toplantısında, İl Genel Meclisi’nde, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’nda görüşülüp rapor haline getirilen Hekimhan ilçesi Karadere Mahallesi Beyhaci mevkiinde bahçelerin kuruması nedeniyle sulama amaçlı bir adet sondaj yapılması teklifi kabul edildi.
İl Genel Meclisi’nin Eylül ayı toplantısı 5 Eylül Pazartesi günü saat 14.00’de başlayacak.
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