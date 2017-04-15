“İhalesi Yapıldı, Önümüzdeki Ders Yılına Yetişecek”

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi tarafından Malatya’da yaptırılacak olan ‘Türk Kızılayı Anaokulu’ projesi ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de katıldığı yemekli toplantıda Vali Mustafa Toprak ile Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr.Kerem Kınık, İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım ve Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can bir araya geldiler.

Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Avukat Umut Yalçın, Erzincan Şube Başkanı Yrd.Doç.Dr. Ferit Bayata, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve diğer ilgililerinde yer aldığı toplantıda Genel Başkan Kınık, yaptırılacak anaokulunun ihale işleminin tamamlandığını belirtti.

Dr. Kınık, yüklenici firma yetkilerinin 17 Nisan Pazartesi günü Malatya’ya geleceklerini ve Şube Başkanı Yalçın’ın da katılımı ile kendilerine yer tesliminin yapılacağını, ilgili belediye, diğer kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilecek işlemlerin ardından inşaat çalışmalarına başlanarak önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde okulun Malatyalı minik yavruların hizmetine gireceğini ifade etti.

Bakan Tüfenkci gibi Malatya’nın bir evladı olmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade eden Hekimhan doğumlu Genel Başkan Dr.Kınık Malatya’da yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında da Bakan Tüfenkci’ye bilgiler sundu.

Kınık ayrıca, ‘Güçlü Türkiye, Güçlü Kızılay’ sloganı ile hükümetin başlattığı cazibe merkezleri projesine destek vermek amacı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da cazibe merkezi illeri arasında bulunan Malatya’da, ekonomik ve sosyal kalkınma modeliyle beraber uygulanan eylem planı doğrultusunda, yakın zamanda açıklanan istihdam politikalarıyla doğru orantılı şekilde, üretim ve istihdam sağlayarak, ekonomik, sosyal hayata değer katmak amacı ile Türkiye’de ve öncelikli olarak Ortadoğu ve Asya’da bulunan komşu ülkelerde ihtiyaç duyulan ürün teminini sağlamak amacı ile Türk Kızılayı tarafından başlatılan proje ile Malatya’da Kızılay Lojistik Üssü kurmayı planladıklarını söyledi.

Genel Başkan, böylelikle de hazırlık, üretim, depolama, taşıma ve dağıtım merkezi olarak kullanılmak üzere kurulacak olan lojistik üssün başta Malatya olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olası afetlerde ilk müdahaleyi yapmak ve gerekli önlemleri almak için en önemli merkez haline geleceğini ifade etti.

Bakan Tüfenkci başta anaokulu olmak üzere planladıkları bu proje için Genel Başkan Kınık’a teşekkür ederken Vali Toprak da Türk Kızılayı’ nın Malatya’ya önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Bülten- malatyahaber.com