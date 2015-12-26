İhaleye 12 Firma Katıldı

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi alanına yaptırılacak olan özgün Malatya Sokak ve evleri için açılan ihaleye 12 firma katıldı.

Malatya Turizm Cazibe Merkezi(Kültür Sokağı) Rekonstrüksiyon (eski yapıların aslına uygun olarak yapılması ) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale edildi. 12 firmanın katıldığı ve 2 milyon 837 bin yaklaşık maliyeti olan ihaleye firmalardan 2 milyon 46 bin lira ile 2 milyon 530 bin lira arası teklifler verildi.

Latif Okyay başkanlığında yapılan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu.

Ergün Mühendislik: 2.057.221 Tl.

Gürel Ticaret: 2.072.900 Tl.

Sentez Mühendislik: 2.046.704 Tl

Hayati Bozkurt: 2.091.400 Tl.

Tİ-CE iş ortaklığı: 2.168.691 Tl.

Taftan İnşaat: 2.073.343 Tl.

Merkez Yapı İnş: 2.530.312 Tl.

Deren Yapı Restorasyon: 2.421.716 Tl.

Bülent Yeroğlu: 2.067.556 Tl.

Ali Haydar Saygılı: 2.255.633 Tl.

Yıldızlar İnşaat: 2.132.180 Tl.

Zafer Sarıbaş: 2.434.716 Tl.

İhale komisyonu başkanı Okyay, ihale sonuçlarının dosyalarda yapılacak incelemelerden sonra taraflara yazılı olarak bildirileceğini açıkladıktan sonra ihale sona erdi.