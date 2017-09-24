İhvan Lideri İçin Gıyabi Namaz

Mısır’da tutuklu bulduğu cezaevinde hayatını kaybeden 89 yaşındaki İhvan-ı Müslimin’in rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif için, Malatya’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneği Malatya Şubesi tarafından kılınan gıyabi cenaze namazı öğle namazı sonrası yeni Cami önünde Soykan Meydanında kılındı.

Gıyabi cenaze namazı öncesi basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Tayyar Emre, “İslam Dünyasının önemli ve öncü şahsiyetlerinden, İhvan-ı Müslimin’in rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif, dün kaldırıldığı hastanede hakka yürümüştür. Merhum Erbakan Hocamızdan iki yaş küçük olan Merhum Akif’in hayatı da hep çile ve ıstıraplarla geçmiştir’ dedi.

Akif’in, Mısır’da uzun zamandır cezaevinde tutuklu bulunduğunu belirten Emre, ” Sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından nakledildiği Kasr el-ayni Hastanesinde emaneti onurlu bir şekilde sahibine teslim etti. Merhum şehit Hasan El Benna’nın cenaze namazında olduğu gibi Mehdi Akif’in cenaze namazına da halkın katılmasına müsaade edilmedi ve defin işlemi sadece aile bireyleri tarafından gerçekleştirdi. Buna karşın İslam coğrafyasının dört bir yanında, bugün burada olduğu gibi merhum Mehdi Akif’in gıyabi cenaze namazı kılındı ve kılınacak” şeklinde konuştu.

İslam coğrafyasındaki sorunlara değinen ve İslam Birliği’nin olmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Başkan Emre, “İnsan ölümlüdür. Allah’tan geldik ve şüphesiz O’na döneceğiz. Bir ömür ardından gidilecek en güzel dava İslam Birliği davasıdır. Yeryüzündeki ifsat ve talanın son bulması Müslümanların bir araya gelip imar ve ıslah için çalışmasıyla mümkün olacaktır. Arakan’dan Libya’ya, Suriye’den Yemen’e İslam dünyasında yaşanan acı olaylar bize İslam Birliği’nin ve kardeşlik hukukuna riayet etmenin önemini göstermektedir. Müslümanların arasında çatışarak çözebilecekleri tek bir mesele yoktur. Müslüman ülkeler ve topluluklar mutlaka oturup konuşmalıdırlar. Hakkın üstün tutulduğu yeni bir dünya nizamı ancak Müslümanların birbirlerini dinlemeleriyle ve anlamalarıyla tesis edilebilir” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı gıyabi cenaze namazı kılındı.

iha