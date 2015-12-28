“İki Bakan da Destek Olacak”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclisi’nin Mayıs ayı toplantısı yapıldı.

TSO Meclis Başkan Vekili Ali Seydi Ünlü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Yeşilyurt İŞGEM şirketindeki TSO hissesinin tamamının 80 bin TL bedelle Yeşilyurt Belediyesi’ne devredilmesi oy birliği ile kabul edilirken, yine Akçadağ Mermer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yüzde 30 olan TSO iştirak hissesinin yüzde 10’luk kısmının Akçadağ Belediyesi’ne devir edilmesi de oy birliği ile kabul edildi.

“YERLİ ÜRETİM İÇİN YÜZDE 15 DESTEK VAR”

Toplantıda konuşan TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, “İthalata dayalı üretimin önüne geçmek adına bu konuda Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu üretime yapanlara kamu alımlarında yüzde 15 oranında avantaj sağlanıyor. Çok ciddi bir rakam. Aynı emsalde yabancı bir ürün varsa, onun yerli üretimi söz konusu ise kamu alımlarında yerli üretim tercih ediliyor ve yüzde 15’likte bir avantaj sağlıyor. Biz oda olarak yerli malı belgesi veriyoruz. Önümüzdeki süreçte özellikle yatırım yapacak olan sanayicilerimizin bu konuyla ilgilenmelerini ve Türkiye’de eksikliği hissedilen ithalata dayalı ürünler konusunda bir çalışma yaparak yerli üretime geçmelerini öneriyoruz. Hükümetin almış olduğu bu karar önemli bir destek. İş dünyasında da memnuniyetle karşılandı. Malatya’da bazı firmalarımız yerli malı belgesini aldılar” dedi.

“OSB’DEKİ SORUN İÇİN BAKANLAR SÖZ VERDİ”

İstanbul Sanayi Odası’nın Malatya ziyareti ile ilgili olarak da konuşan TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, “İstanbul Sanayi Odası’nın ziyareti Malatya’ya gelecek olan yatırımların önünü açma konusunda önemliydi. Daha önce yer tahsisi yapmıştık, bir yatırımcımız burada yatırımına başlayacak. Ama akabinde gerisi gelecek, bu konuda umutluyuz. İnşallah bu konuda ciddi şekilde yatırım alacağımızı umut ediyoruz. Bu hususla ilgili olarak da 1. Organize sanayi Bölgesi’nin genişletilmesi alanındaki sıkıntılarımızı da Diyarbakır’da düzenlenen toplantıda Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’a aktardım. Çok sevindirici bir haber aldım. İki bakanımız da destek olacaklarını bizzat ifade ettiler. Orada kamulaştırma ile ilgili bir sıkıntı söz konusu. Konuyu Sayın Malatya milletvekillerimize ilettik ve hazırladığımız dosyayı bakanlarımıza ilettik. Bu konunun takipçisiyiz ve bu sorunu çözeceğiz. Malatya’da yatırım yapmak isteyen girişimcilere arsa sıkıntısı çektirmeyeceğiz” diye konuştu.