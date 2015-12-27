İki Genç Boğuldu

Kuluncak’ta 24 yaşındaki şahıs, Sürgü Barajı’nda da 20 yaşındaki üniversiteli boğularak yaşamlarını yitirdiler.

KULUNCAK’TA.

Olay, Kuluncak ilçesinin Sofular Beldesindeki Sofular Göletinde meydana geldi. Gölette balık tutmaya gittiği bildirilen Serkan Demir (24) adlı genç, bilinmeyen bir şekilde gölette boğuldu.

Gencin cesedini Malatya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Dalgıç ekibi olay yerine gelerek sudan çıkardı.

SÜRGÜ’DE..

Doğanşehir ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi serinlemek amacımla girdiği Sürgü Barajı Gölü’nde boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Olay Sürgü Barajı’nın kapak kısmında meydana geldi. Arkadaşı ile birlikte serinlemek için baraj gölüne giren üniversite 2.. sınıf öğrencisi Tolgahan Korkmaz (20), bir süre yüzdükten sonra baraj gölü içinde boğuldu. Durumun jandarmaya haber verilmesi üzerine olay yerine Malatya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Dalgıç Ekibi istendi. Dalgıç ekibinin kısa sürede ulaştığı bölgede yapılan aramada ceset gölden çıkartıldı.

Cesetler, olay yerlerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLAR: Sürgü Baraj Gölü’nde boğulan Tolgahan Korkmaz’ın cesedi Malatya İtfaiyesi Dalgıç Ekibi tarafından sudan çıkarıldı.