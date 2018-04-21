İki Kulübe de Başarı Diledi

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Dursun Cumali Sucu, 3.Lig için Malatya’da karşı karşıya gelecek olan Artvin Hopaspor ve Fatsa Belediyespor takımlarını ziyaret ederek, başarı diledi.

2017-2018 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1. Kademe Play-Off müsabakaları kapsamında Artvin Hopaspor ile Fatsa Belediyespor, Malatya’da karşı karşıya gelecek. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, önemli mücadele öncesi her iki takıma da ziyarette bulundu.

Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Dursun Cumali Sucu ile kulüp müdürü Ahmet Tayfun tarafından gerçekleştirilen ziyarette kulüp başkaları, yönetici ve teknik heyetlerine kayısı takdim edildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Kulüp başkanımız Dursun Cumali Sucu, Hafta sonu Artvin Hopa ile oynanacak 3 lige terfi maçında ilimizde bulunan Fatsa Belediye Spor kulübü teknik direktörü Can Güven’i ziyaret ederek, başarılar diledi. Artvin Hopaspor kulübü başkanı ve yöneticilerine, kulüp başkanımız Dursun Cumali Sucu ziyarette bulunarak, başarılar diledi” denildi.

Yeni Malatya Gazetesi