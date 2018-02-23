İki Otomobil Çarpıştı, 1 Yaralı Var

Malatya’da iki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt İlçesine bağlı Duruldu Mahallesi yolu üzerinde Ahmet F. yönetimindeki 02 KN 967 plakalı otomobil, Cihan Ö. yönetimindeki 44 FN 448 plakalı araçla çarpıştı. Kazada yaralanan sürücülerden Ahmet F. olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası yapılan çalışmanın ardından hasar gören araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

iha