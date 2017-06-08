İki Yıldız Futbolcu EYMS Gündeminde

Fransa’nın Strasbourg takımından Faslı golcü Khalid Boutaib’ı katan Evkur Yeni Malatyaspor’un hedefinde şimdi de iki yerli golcü var.

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, Fransa’nın Strasbourg takımından Khalid Boutaib ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Faslı golcüyü kadrosuna katan sarı siyahlılar, hücum bölgesini zenginleştirmek için golcü arayışlarını Türkiye’de sürdürmeye başladı.

‘Gol makinesi’ olarak adlandırılan Boutaib transferinden sonra kolları sıvayan sarı siyahlı yönetim, Beşiktaş’ın golcüleri Ömer Şişmanoğlu ile Mustafa Pektemek’i transfer etmek için düğmeye bastı.

ÖMER ŞİŞMANOĞLU

1989 yılında Almanya’nın Hamburg kentinden doğan 28 yaşındaki 1,86 metre boyundaki forvet oyuncusu, iki ayağını da kullanabilme yeteneğine sahip.

30 Haziran tarihi itibariyle Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Şişmanoğlu, Süper Lig’de 8 karşılaşmada görev aldı ve 2 gol kaydetti. Ömer Şişmanoğlu, Türkiye Kupası’nda ise 6 maçta 1 gol attı.

St. Pauli, Atiker Konyaspor, Hamburger SV U19, Eskişehirspor, Antalyaspor, St. Pauli II, Kayserispor ve Beşiktaş’ın formalarını giyen Şişmanoğlu, TürkiyeU21 ve Türkiye A2 Milli Takımlarında da oynadı.

Ömer Şişmanoğlu’nun performans verileri şöyle:

Atiker Konyaspor-13 maç 1 gol, 1 asist

Hamburger SV U19-23 maç 2 gol

Eskişehirspor-25 maç 10 gol-3 asist

Beşiktaş-27 maç 6 gol

Antalyaspor-40 maç 20 gol-5 asist

St. Pauli II-48 maç 18 gol-5 asist

Kayserispor-57 maç 9 gol-4 asist

MUSTAFA PEKTEMEK

Sezon başında Mustafa Pektemek’i Medipol Başakşehir’e kiralayan Beşiktaş’ın bu oyuncuyu elden çıkarmak isteği kaydedildi.

Golcü futbolcu için devreye giren Evkur Yeni Malatyaspor, Pektemek’i kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

29 yaşındaki Sakarya doğumlu 1,82 metre boyundaki Mustafa Pektemek’in Beşiktaş ile 30 Haziran 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sağ ayaklı golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Medipol Başakşehir’e kiralık olarak gönderilmişti.

Süper Lig’de bu sezon 31 karşılaşmada 7 gol, 4 asistlik performansla oynayan Pektemek, Türkiye Kupası’nda görev aldığı 12 karşılaşmada 2 gol attı, 1’de asist yaptı.

Sakaryaspor, Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği ve Beşiktaş’ın formalarını giyen Mustafa Pektemek, Süper Lig’de 186 karşılaşmada 48 gol, 23 asistlik performans gösterdi.

Pektemek, Türkiye A Milli, Türkiye A2, Türkiye U21 ve Türkiye U19 Milli Takımlarında da görev yaptı.

Mustafa Pektemek’in performans verileri şöyle:

Medipol Başakşehir-43 maç 9 gol, 5 asist

Gençlerbirliği-71 maç 25 gol-12 asist

Beşiktaş-117 maç 20 gol, 10 asist.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi