“İkinci Yarıya İyi Başlayacağız”

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, kamp sürecinin verimli geçtiğini ifade ederek, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapacaklarını söyledi.

Antalya kampında gazetecilere açıklamada bulunan Buz, “Devre arası kamp çalışmalarımız çok verimli geçiyor. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıp, galibiyetle başlamak istiyoruz” dedi.

Tecrübeli teknik adam, devre arası hazırlıkları kapsamında Giresunspor ile bir hazırlık karşılaşması oynadıklarını anımsatarak, şunları söyledi:

“Kamp süresince arkadaşlarımız çok iyi şekilde çalışıyoruz. İnşallah herhangi bir sakatlık problemi yaşamazsak, Malatya’ya, Sivasspor maçının en iyi on birini bularak, hazır bir şekilde döneceğiz. İyi hazırlanıyoruz. Takımda iyi bir hava var ve bu bize olumlu yansıyacaktır. İkinci yarıya 3 puan ve moralli olarak başlayacağız. Kamp çalışmaları çerçevesinde Giresunspor ile ciddi bir hazırlık karşılaşması oynadık. Hazırlık maçında bütün oyuncularımıza şans vererek, performanslarını ve son durumlarını gördük. Bu anlamda eksiklerimizi de tespit ettik. İkinci yarıya kadar hazır hale geleceğiz.”

Yeni transferlerin takıma büyük katkı sağlayacağına inandıklarını dile getiren Buz, “Giresunspor ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasında yeni transferlerimizi de oynatma imkanı bulduk. Sol stoperde sıkıntımız vardı. Bunu da Sezer Özmen ile gidereceğimize inanıyorum. Ahmet Aras’ta aynı şekilde faydalanacağımız bir arkadaşımız. Bu anlamda yeni transferlerimizin takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi