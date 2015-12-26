İl Spor Merkezi Açılacak

Malatya’da 05-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin spor yapabilmelerini sağlamak amacıyla İl Spor Merkezleri açılıp, kurslar düzenleneceği bildirildi.

Konuya ilişkin olarak Vali Yardımcısı Orhan Çiftçi imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

“İlgi genelge uyarınca her yıl olduğu gibi bu yılda ilimizde İl Spor Merkezleri açılacaktır. 05  18 yaş grubu bütün çocuk ve gençlerimizin bu merkezlere kayıt işlemleri 12 Mayıs 2008 tarihinde itibaren başlamış olup kurslar 20 Mayıs 2008 tarihinde başlayacaktır.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 70nci Kuruluş Yıldönümü olan 29 Haziran 2008 tarihinde saat 11.00de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor salonunda yapılacak tüm spor branşları ve sporcuların katılacağı bir seromoni yapılacaktır.”