İl Spor Merkezi Açılacak
Malatya’da 05-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin spor yapabilmelerini sağlamak amacıyla İl Spor Merkezleri açılıp, kurslar düzenleneceği bildirildi.
Konuya ilişkin olarak Vali Yardımcısı Orhan Çiftçi imzasıyla yapılan açıklama şöyle:
“İlgi genelge uyarınca her yıl olduğu gibi bu yılda ilimizde İl Spor Merkezleri açılacaktır. 05 18 yaş grubu bütün çocuk ve gençlerimizin bu merkezlere kayıt işlemleri 12 Mayıs 2008 tarihinde itibaren başlamış olup kurslar 20 Mayıs 2008 tarihinde başlayacaktır.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 70nci Kuruluş Yıldönümü olan 29 Haziran 2008 tarihinde saat 11.00de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor salonunda yapılacak tüm spor branşları ve sporcuların katılacağı bir seromoni yapılacaktır.”