‘İlaç Silahtan Sonraki Sektör..’

14 Mayıs Eczacılık Günü İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen törenle kutlandı.

ÜNİVERSİTEDEKİ TÖREN..

Üniversitedeki törene ilişkin olarak yayınlanan bülten şöyle:

“Eczacılık mesleğinin sorunlarının tartışıldığı, çözüm önerilerinin geliştirildiği önemli bir mesleki dayanışma ve kaynaşma etkinliği olarak görülen 14 Mayıs Eczacılık Günü düzenlenen bir törenle kutlandı.

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuarı Konser Salonunda düzenlenen törene Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Süheyla Ünal, Prof. Dr. İlhan İçen, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Göknur Aktay, Malatya Eczacılar Odası Başkanı Uzm. Ecz. Bülent Köse, çok sayıda eczacı ve öğrenci katıldı.

171. yılı kutlanan 14 Mayıs Eczacılık Günü töreninde ilk konuşmayı yapan Malatya Eczacılar Odası Başkanı Uzm. Ecz. Bülent Köse şunları söyledi:

Bizler ilaç uzmanıyız Hastalarımıza ilaç gibi, yeniden sağlıklı olmalarını sağlayan hayati bir ürünü satıyoruz. Ancak biliyoruz ki sağlığın temel ilkesi iyileştirmekten önce daha büyük zarar oluşmasını engellemektir. Bu nedenle ilaç konusunda bilgi kaynağı doğru seçilmelidir. İlaç tüketicinin en az bilgi sahibi olduğu üründür. Hastalar her türlü yönlendirmeye açıktır. Bu gerekçe ile; ister reçeteli ister reçetesiz olsun, hastayı daha çok ve bilinçsiz ilaç tüketimine yönlendiren ilaçta reklam uygulamasına karşı olduk.

Eczacılığın tarihsel sürecine ilişkin kısa bir değerlendirme ile konuşmasına başlayan İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Göknur Aktay, Türk eczacıların kendi eczanelerini açmaları 1930lu yıllardan itibaren başladığını kaydetti. Prof. Dr. Aktay konuşmasının devamında şunları söyledi:

Eczacılık sorunları dendiğinde nedense akla gelen sadece eczane-ilaç sorunu olmakta ve sorun eczacıların ekonomik sorunları üzerinden tartışılmaya dönüştürülmektedir. Oysa eczacılık mesleğinin gelecekteki değişimlere uyum sağlayabilmesi için mesleğin kendine özgü, başta yeni açılan eczacılık fakültelerinde eczacı öğretim üyesi eksikliği olmak üzere diğer sorunlarının da dile getirilmesi ve dünyadaki eczacılıkla ilgili gelişmelere yakın durulaması gerekmektedir.

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süheyla Ünal ise yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

Hastalıklara çare olan ilaçların üretimini ve halka ulaşmasını sağlayarak çok önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedirler. Eczacılık hizmetinin özverili ve gayret içerisinde verilmesini sağlayan eczacılarımızı günümüzde bazı ek sorun ve sorumluluklar beklemektedir. Silah sektöründen sonra ikinci sektör olarak önemli bir pazar payına sahip olması ilaç sektörünü tehlikeli bir noktaya getirmektedir. Bu pazardan pay almak isteyen ilaç şirketleri birçok değeri göz ardı ederek yıkıcı bir şekilde sağlık sektörünü etkisi altına almaya çalışmakta, pazar adına hastayı, hekimi ve eczacıyı kullanmaya çalışmaktadır. Güven ve özveri gibi değerlerimizi parayla değiştirdiğimizde hepimizi bekleyen, vahşi ve acımasız bir dünyadır. Başkalarının acıları ve yolsuzlukları üzerine inşa edilen her şeyi kırmaya mahkûmuz. Bu nedenle yaşamayı güçlü kılma çabasıyla insani değerlerimizi yitirmeme konusunda özel çaba harcamak zorundayız. Bu çabayı gösteriyor olmalarından dolayı bütün eczacılarımızın gününü kutluyorum.

Yapılan konuşmaların ardından stajyer öğrencilere ve stajyerlere staj verilmesinde yardımcı olan eczacılara plaket sunuldu. Tören, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisiyle sona erdi.”

MİLLETVEKİLİNİN MESAJI..

Bu arada Eczacı olan AKP Milletvekili Öznur Çalık da, Ezcacılar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda şöyle dedi:

“Eczacılığın Akademik Kuruluşunun 171. yılını kutladığımız 14 Mayıs Dünya Eczacılık Gününde, toplum sağlığı açısından son derece kutsal bir görev ifa eden Eczacılarımızın önemini bir kez daha idrak etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Halkımızın Eczacılık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesini temin etmek ve bu hizmetlerin kesintisiz olarak verilebilmesini sağlamak adına Eczacılarımız, üstün bir gayret içerisindedirler. Bu gayret neticesinde, Türkiyede Eczacılık hizmetleri gelişmiş ülkeler seviyesine taşınmıştır. Vatandaşlarımıza ilaç temini ile ilgili verdikleri hizmetin yanı sıra Eczacılarımız, çağımız hastalıklarıyla mücadelede kullanılacak ilaçların araştırma  geliştirmesiyle ilgili olarak akademik çalışmalarını sürdürmekte, kendilerini sürekli geliştirmekte ve yenilemektedirler.

AK Parti iktidarı döneminde, Eczacılık Hizmetlerinin kesintisiz verilmesi sağlanmıştır. Sosyal Güvence sisteminde yapılan reformla, tek çatı altında birleşmenin sağlanması neticesinde halkımız arzu ettiği Eczaneden, ihtiyaç duyduğu ilaca kolaylıkla ulaşabilmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, göstermiş oldukları özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı Kıymetli meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyor, Dünya Eczacılık Gününü en içten duygularımla kutluyor, görevlerinde başarılar diliyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.”

SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN..

Sağlık İl Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin’in Eczacılık Günü açıklaması şöyle:

” Ülkemizde ilk bilimsel Eczacılık eğitimi 14 Mayıs 1839da başlamış olsa da, eczacılık insanlık tarihi kadar eski bir meslektir.

Dikkat edilmediğinde en yararlı besinler bile zararlı olabilmekte iken ilaç kullanımının ne derece dikkat isteyen bir konu olduğu gayet açıktır. Bilinçsiz ilaç kullanımının hem toplum sağlığı hem de ekonomi açısından birçok zararı bulunmaktadır. Eczacılık mesleğinin önemi burada daha çok hissedilmektedir.

Hastaların akılcı ilaç kullanmalarını sağlamada önemli bir rol üstlenen eczacılar; gündemi takip edip, teknolojiyi profesyonel şekilde kullanıp, diğer sağlık meslek gruplarıyla dayanışma içerisinde bulunarak daha iyi bir eczacılık hizmeti sunmak için özveriyle çalışmaktadırlar.

Bu duygu ve düşüncelerle bilimsel eczacılığın 171. yılında tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Gününü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.”