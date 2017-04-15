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Malatya Haber -

İlçe Seçim Kurulu Katibi Tutuklandı

İlçe Seçim Kurulu Katibi Tutuklandı
  • 15.04.2017
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Malatya’da, FETÖ/PDY Terör Örgütü ile ilişkili olduğu ve ByLock adlı haberleşme programı kullandığı gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu’nda görevli bir katip ile eski polis tutuklandılar.

FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irtibatlı, iltisaklı olduğu ve terör örgütünün haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen  Emekli Polis Memuru F.S. adlı şüpheli  yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye çıkartılan F.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irtibatlı, iltisaklı olduğu ve Terör Örgütünün haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Malatya Adliyesi  İlçe Seçim Kurulu’nda görevli  Katip  F.A., çıkartıldığı Malatya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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