İlçe Seçim Kurulu Katibi Tutuklandı

Malatya’da, FETÖ/PDY Terör Örgütü ile ilişkili olduğu ve ByLock adlı haberleşme programı kullandığı gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu’nda görevli bir katip ile eski polis tutuklandılar.

FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irtibatlı, iltisaklı olduğu ve terör örgütünün haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Emekli Polis Memuru F.S. adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye çıkartılan F.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irtibatlı, iltisaklı olduğu ve Terör Örgütünün haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Malatya Adliyesi İlçe Seçim Kurulu’nda görevli Katip F.A., çıkartıldığı Malatya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com