“İlçeye Katkısı Artacak”

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, Malatya’nın Darende İlçesi’ne ziyarette bulundu.

İlk olarak Kaymakam Bünyamin Kuş’u makamında ziyaret eden Çelik, istişarelerde bulundu. Bir çalışma ziyareti için ilçeye gelen Rektör Cemil Çelik, üniversiteye bağlı olarak hizmet veren Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulu’nun ilçeye olan katkısına değinerek, her geçen yıl artan bölüm ve öğrenci sayısı olarak okulun Darende’ye olan katkısının da artacağını sözlerine ekledi.

Rektör Cemil Çelik’e daha sonra Kaymakam Kuş tarafından el yapımı seramik sürahi hediye edildi.

Rektör Cemil Çelik’in ziyaretine İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Kadir Kantarcı, Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Cafer Mum katıldı.