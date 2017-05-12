“İlk İki Taksitin Süresinde Ödenmesi Önemli”

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan’ı ziyaret ederek, Başkan Kalan ve üyelere 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun hakkında bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Poyraz, hem MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan’a hayırlı olsun demek hem de 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun hakkında hatırlatma yapmak için böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. 6736 sayılı kanunun çok önemli olduğunu aktaran Poyraz, bu yüzden birçok Sivil Toplum Kuruluşunu ziyaret ederek, mükelleflere bilgi verdiklerini kaydetti. Kanunun geçtiğimiz yıl yürürlüğe girdiğini anımsatan Poyraz, bazı vatandaşların Kasım 2016 ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle kanundan yararlanma haklarının sona erdiğini ancak kanuna eklenen geçici bir maddeyle kendilerine son bir şans verildiğini vurguladı. 6736 sayılı kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemelerin büyük önem taşıdığını dile getiren Poyraz, “Zira 6736 sayılı kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan biri de ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerimiz de ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacaklardır. İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerimiz ise ilk taksitle birlikte ikinci taksitlerini Mayıs 2017 ayında ödemedikleri takdirde kanundan yararlanma hakkını kaybedeceklerdir. Özellikle birikmiş borçların ödenmesi ne büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılmaması gerekir” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuyla ilgili MÜSİAD üyelerini bilgilendireceklerini söyledi.

Kanunun mükellefler için çok önemli olduğunu aktaran Kalan, kendilerine verdikleri bilgilerden dolayı Malatya

Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz’a teşekkür etti.

İha