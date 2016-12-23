“İlk Yerleşim Ağılyazı’da, Sonra Arslantepe’de..”

Birlik Vakfı’nın “Kadim Şehir Battalgazi” konulu toplantısında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı, ” Geçmiş kadim medeniyetimize sahip çıkmak, saygı duymak geçmiş mazimize layık İstikbale hazırlamak gibi bir sorumluluğumuz var.” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Birlik Vakfı Malatya Şubesi tarafından düzenlenen “Kadim Şehir Battalgazi” adlı sohbet toplantısına katıldı. Başkan Gürkan, sohbet toplantısında Battalgazi ilçesinin zengin bir tarih ile kültüre sahip olduğunu belirterek, Battalgazi Belediyesi’nin yaptığı hizmetler hakkında da bilgiler verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Birlik Vakfı Malatya Şubesi tarafından düzenlenen “Kadim Şehir Battalgazi” adlı sohbet toplantısında Battalgazi ilçesinin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikler hakkında bilgiler verdi. Birlik Vakfı Malatya Şubesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen sohbet toplantısına, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, Birlik Vakfı Malatya Şube yönetim kurulu üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve davetliler katıldı. Toplantısının açılış konuşmasını yapan Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, ‘Kadim Şehir Battalgazi’ ilçesini konuşmak için toplandıklarını ifade ederek, “Birlik Vakfımızdan içeri giren herkes vakıf üyesidir. Vakıf ibadullaha ait olan bir mülkün Allah yolunda harcanmasıdır. Bugün misafirimiz içinde bulunduğumuz Battalgazi’nin Belediye Başkanı Selahattin Gürkan. Tabi Battalgazi ilçemizin nüfusu 350 bin nüfusa yaklaşıyor. Battalgazi kadim bir ilçedir. Battalgazi’nin çok özelliği var. Malatya’nın çok özelliği var. Anadolu’yu anavatan yapan bir yurdun mensubuyuz. Dolayısıyla mazideki atiyi besleyen ve destekleyen kıymetli başkanımız yapmış olduğu bu faaliyetlerle çok büyük hizmetler yaptı. Kendisine çalışmalarından ötürü müteşekkiriz” dedi.

Ergül, Türkiye’nin içinde bulunduğu sürece de dikkat çekerek, “Ülkenin içinde bulunduğu duruma da dikkat çeken Ergül, “Ülke olarak çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Dünyamızı karartan ve bilhassa ülkemizi hedef alan şer güçler saldırıyorlar Feto’suyla, DHKP-C’siyle, PKK’sıyla yani tüm terör örgütleriyle topyekun. Mehmet Akif’in ifadesiyle “Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz” diyen ecdadın bir neferi olarak biz bunları, Allah’ın izniyle başta Cumhurbaşkanımız ve ekibi tüm güçleriyle bunlara karşı koyuyorlar. Kendilerinin öncelikle duaya ihtiyacı var. Hep birlikte dua edelim. Sonunda bu milletin bir ve beraber olduğunu kanıtlıyoruz. Allah bundan daha kötüsünü göstermesin” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Özellikle ülkemizin içinden geçtiği girdap Cumhuriyet tarihimizin, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi İstiklal Savaşımızdan sonraki en büyük girdabın içindeyiz. Allah bu âlicenap ve kadirşinas milletimize yardımcı olsun. ‘Bir millet kendi durumunu düzeltmedikçe Allah O milleti düzeltmez’ buyruluyor. Biz önce kendimizi düzeltmemiz lazım. Dürüst, hakkaniyetli, ahlaklı olmak üzere her konuda temiz bir anlayışı zihnimize kazıyıp, kalbimize kazımamız lazım. Eğer bu İslam Coğrafyasında bu kadar sıkıntılar varsa, kendimizi bir chek-up’dan geçirmemiz lazım. Kendimizi öz eleştiriden geçirmemiz lazım” diye konuştu.

Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan hizmetlere dikkat çekerek, 2,5 yıllık bir süreçte rekor düzeyde hizmetlere imza attıklarını kaydetti. Medeniyetin tohumlarının ilk atıldığı yerin Battalgazi ilçesi olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Battalgazi insanlık medeniyetinin ilk tohumlarının atıldığı, Malatya’nın en eski tarihi bölgesi Ağılyazı bölgesinin olduğu yerdir. Anadolu’da Yukarı Mezopotamya’da medeniyetin ilk başladığı yer Ağılyazı’nın olduğu Cafer Höyük dediğimiz yerdir. Ondan sonraki en eski yerleşim yeri Arslantepe’dir. Arslantepe’de ilk devlet hayatının, ilk bürokrasi hayatının, ilk sosyal hayatın, ilk saray devletinin, Taş Devrinden, Demir devrine geçişin ve kılıcın silah olarak kullanıldığı yapıyı görüyoruz. Bu anlamda insanlık tarihinin ilk filizlendiği yerdir. Geçmiş kadim medeniyetimize sahip çıkmak, saygı duymak geçmiş mazimize layık İstikbale hazırlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Bizler bunun vebali içindeyiz. Bizim kaygımız geçmiş bin yılların belediye başkanı nasıl oluruz, gelecek bin yılların nasıl belediye başkanı nasıl oluruzun vizyonu içindeyiz” dedi.

Türkiye’de ilk olarak Battalgazi ilçesinde açılan Mahalle Müzesi’nin Tarihi Kentler Birliği tarafından Uygulama Ödülüne layık görüldüğünü belirten Başkan Gürkan, “Bizim en büyük projemiz mahalle müzeleridir. Çünkü orada aidiyet duygusunu oluşturursanız, benim mahallemin bakkalı, esnafı, insanı, yani aidiyeti aşılarsınız bu en büyük iştir. Yoksa hizmet etmek kolaydır. Bina yapmak, yol yapmak, kanalizasyon yapmak, dereler, kanallar yapmak bunlar en kolay işlerdir. Esas olan insanların zihninde aidiyet olgusunu oluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

“Battalgazi Belediyesi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan Türkiye’de ilk 10 belediye arasındadır” Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesi olarak 15 ay gibi kısa bir sürede iki hizmet binası bitirerek hizmete sunacaklarını belirterek, “Hem Battalgazi Belediyesi’nin hizmet binasını yapıyoruz, hem de Devlet Su İşleri’ne hizmet binasını yapıyoruz. Hizmet binamız Türkiye’nin hizmet standardı en yüksek, en iyi, en güzel hizmet binası olacaktır. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Ben belediye başkanıyım ve sözümün arkasındayım. Türkiye’de çağdaş, modern, kendi elektrik ihtiyacını, kendi su döngüsünü sağlayan bir bina olacak. Güneş enerjisinden en yüksek seviyede yararlanacak. Her katı bir medeniyeti temsil edecek, aynı zamanda bir müze hüviyetinde olacaktır. Yeşil Kuşak Projesi kapsamında stadyumun, Atatürk Kız Lisesi’nin Hürriyet Parkıyla birleştirilmesi, bunlar vizyon projeleridir. Bir tarafta Askerlik Şubesi’nin Yaşam Müzesi olması, orası hem de redif asker alma yeridir. Abdulhamit döneminde yapılmıştır. Oranın da aslına uygun bir şekilde müzeleştirilmesi yapılacaktır. İspendere’de çalışmalarımız sürüyor. Şu anda İspendere’ye bir hibe proje ile başladık. Ankara’dan 2 milyonluk bir hibe daha geldi. Önümüzdeki yıl 3-5 milyon daha gelecek. İspendere ve üniversitemizle bir projemiz var. O proje hayata geçerse sanıyorum en az 50 milyonluk bir yatırım daha yapılacak” diye konuştu.

Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesi olarak Konkasör Tesisi’nin yanı sıra Asfalt Plenti Tesisi’ni hizmete sunarak, Battalgazi ilçesinde asfaltsız yol bırakmayacaklarını belirterek, Orduzu’ya değer katacak Orduzu Çınar Park Projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesi olarak katılımcı, sosyal, kültürel, çevre dostu ve hizmet belediyeciliği alanında rekor düzeyde hizmetlere imza attıklarını kaydetti.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com