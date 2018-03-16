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İlkokul Öğrencilerine Sağlık Eğitimi

İlkokul Öğrencilerine Sağlık Eğitimi
  • 17.03.2018
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Kale Toplum Sağlığı Merkezince İzollu İlköğretim Okulu öğrencilerine “Tuza Dikkat, Sağlıklı Beslenme, Dikkat Eksikliği ve Minik 112” eğitimi verildi.

Kale Toplum Sağlığı Merkezinde görevli ebe Eda Pamukçu, 12-18 Mart Tuza Dikkat Haftası dolayısıyla öğrencilere tuza dikkat, sağlıklı beslenme ve dikkat eksikliği konularında bilgi verdi.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından gönderilen sağlıklı yaşam ağacı içerisinden öğrencilere Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan animasyonlar ve videolar izletildi, dergi ve broşürler dağıtıldı.

Ayrıca Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık biriminde paramedik Medine Açıkgöz tarafında öğrencilere ilk yardım eğitimi verilerek, öğrencilere ambulans tanıtımı yapıldı.

Eğitime, İlçe Milli Eğitim Müdürü Akın Ergen, Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Safa Burak Kıyat, şube ve okul müdürleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

AA

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