‘İmar Meclisi’ Çarşamba’ya!

Ağırlıklı olarak imar konularının görüşülmesi nedeniyle adı “İmar Meclisi”ne çıkan Malatya Belediye Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısı 6 Mart Çarşamba günü Belediye Başkan Vekili Ertan Mumcu başkanlığında yapılacak. 21 gündem maddesi ile toplanacak meclisin gündeminin 19 maddesi imarla ilgili konulardan oluşuyor.

Çarmuzu, Uçbağlar, İnönü, İzzetiye, Çöşnük, Kavaklıbağ, Şifa, Karakavak gibi mahallelerde bulunan parseller için aralarında; kat artışı, yapı yaklaşım mesafesi, cins ve nizam değişikliği, plan değişikliği veya revizyonu gibi imar talepleri yer alıyor.

Şubat ayı meclisinde görüşülüp ertelenen Sümer Fabrikası alanınd ki cins değişikliği talebi de görüşülecek konular arasında. Hizmet içi eğitim yönetmeliği taslağı ile Strateji Geliştirme Müdürlüğünün teşkilat yapısı ve çalışma esaslarına dair yönetmelik maddeleri de imar dışında yer alan 2 madde oldu.