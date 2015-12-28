İnekpınarı’na ‘Takviye’ Barajı

Yeşilyurt ilçesinin Çırmıhtı bölgesinde yaptırılacak olan İnekpınarı Barajı ile ilgili olarak inşaata başlanılması amacıyla Beton Santrali ve Eleme Tesisi için ÇED raporu süreci başlatıldı. Baraj projesinin inşaat süresi 36 ay, proje ömrü ise 50 sene olarak planlanıyor. Baraj, su yetersizliği dolayısıyla randımanlı çalışmayan Şahnahan ve Derme sulamalarına takvuye amaçlı olarak yapılacak.

ŞAHNAHAN VE DERME KANALLARINA İLAVE SU VERİLECEK

İnekpınarı Barajı’nın inşaat sahasında yaptırılacak olan beton santrali ve eleme tesisi çini başlatılan ÇED raporu süreci ile ilgili olarak hazırlanan raporda, baraj projesi hakkında bilgilere de yer verildi.

İnekpınarı Barajı’nın proje amacı ile ilgili olarak verilen bilgi de, “Mevcut durumda işletmede olmasına karşın su yetersizliği dolayısıyla randımanlı çalışamayan Şahnahan A ve Derme İlave Sulamalarına su takviyesi yapılmasıdır. Bu amaçla Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, İnekpınarı Deresi üzerine İnekpınarı Barajı’ nın inşa edilmesi planlanmıştır. İnekpınarı Barajı işletme çalışması sonucunda normal su seviyesi 1005,13 m, aktif hacmi 32,79 hm3 olarak hesaplanmıştır. Buna göre brüt 2657,86 ha, net 2320,31 ha sahanın sulanabileceği hesaplanmıştır” denildi.

“ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK”

Projenin Malatya il merkezine yakın bölgedeki arazilerin sulanması için önemli bir proje olduğu ifade edilerek, “İnekpınarı barajının su kaynağı, Beyler Deresi (Derme Çayı) kollarıdır. İnekpınarı Barajı havzası Kölkuşağı Tepesi ve Fadiloymağı Tepesi arasında yer almaktadır. İnekpınarı Barajı göl alanı mansabı Düztaban Tepesi, Zorban Mevki ile sonlanmaktadır. Sulama alanı ortalama kotu 800 m’dir. Yazıhan, Şahnahan ve Çerkezyazısı ovalarının sulama suyu ihtiyacının temini gelişmeyi gerektiren başlıca sebeptir. Mevcut sulamalardan Yazıhan ve Şahnahan Sulamaları Klasik Sulama Sistemi ile Medik Barajı ve Beylerderesinden sulanmaktadır. Her iki ova sulamaları için mevcut kaynaklardan elde edilen su yeterli olmamaktadır. İhtiyacın karşılanabilmesi için elde edilen sulama suyunun artırılması gerekmektedir. Bu amaçla İnekpınarı Barajı Şahnahan A ve Derme ilave sulamalarına su takviyesi ile önemli rol oynayacaktır” şeklinde bilgi verildi.

“DAMLAMA VE YAĞMURLAMA SİSTEMİ”

İnekpınarı Barajı’nın tamamen tarımsal sulama amacıyla yapılacağı kaydedilen raporda şu bilgilerde verildi, “Proje alanının ekonomisi tarıma dayalıdır. İlçe halkı İnekpınarı Barajı ve Sulaması projesi ile gelişme potansiyelini harekete geçirecek, modern tarım yapılacak, sosyal gelişme hızlanacak ve yörede yaşayanların gelir seviyesi yükselerek refahına katkı sağlayacaktır. Proje ile brüt 2658 ha alanın basınçlı borulu sistemde sulanması sağlanacak olup, sulamadan elde edilecek yıllık eşdeğer sulama faydası 8.295.227,84 TL dir. Yağış alanı 51,16 km2 olarak ölçülmüştür. İnekpınarı Barajına gelen akımlarla beraber yıllık sulamaya verilecek olan 15,10 hm3 su ile brüt 2657,85 ha alan sulanması planlanmaktadır. Yapılan Ara Rapor çalışmaları sonucunda, proje alanında yer alan sulamaya müsait 2657,86 ha brüt alanın basınçlı borulu sistem dahilinde damlama+yağmurlama yöntemi ile sulanması planlanmıştır.”

10 KİLOMETRELİK BORU

İnekpınarı Barajına Ekim -Nisan ayları dahil olmak üzere 7 aylık Derme Çayı akımları derive edilecek. Derivasyon kapalı sistem 1500 mm çapında CTP tipi boruyla gerçekleştirilecek. Hat uzunluğu 5 bin 572 metre olarak tasarlandı. Projesi kapsamında Şahnahan A sulamasına takviye sulaması için tasarlanan ana boru hat uzunluğu 10 bin 703 metre olarak hesaplandı. Hat 1500 mm CTP boru ile sulama sahasına takviye suyu taşıyacak.

36 AYDA YAPILACAK

İnekpınarı Barajı’nın sulama alanını Yeşilyurt İlçesi’ nin Alişar, Dilek, Hatunsuyu, Kemerköprü ve Sütlüce Mahalleleri ile Battalgazi Merkez İlçesi’ nin Alacakapı ve Yeni Mahalle ye ait bir kısım tarım arazilerini de kapsadığı belirtildi. Proje ile brüt 2657,86 ha, net 2320,31 ha sahanın sulanabileceği hesaplanıyor. İnekpınarı Barajı’nda projenin inşaat aşamasının 36 ay sürmesi beklenirken, söz konusu yatırımın ömrü ise 50 sene olarak öngörülüyor. İnekpınarı sulama şebekesinde iletim tesisleri borulu sistem olarak projelendirilirken, alanın yüzde 70’i yağmurlama, yüzde 30’u ise damlama sulama yapılması planlandı.

FOTO:Barajın yapılacağı bölge