İnönü Üniversitesi Kampüs Ligleri

İnönü Üniversitesi’nde tenis, futbol ve basketbol branşlarında Kampüs Ligi düzenleniyor. Kampüs Ligleri’nin açılışı 15 Şubat Perşembe günü 11.00’da Kampüs Spor Salonu’nda düzenlenecek.

Kampüs Ligleri’nin yarışma talimatları şöyle:

“Bu talimatın amacı, İnönü Üniversitesi bünyesindeki sporu çok yönlü olarak tanıtmak, sevdirmek, öğrenci ve çalışanlarımızı spor yapmaya yönlendirmek, boş zamanlarını değerlendirmek için fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları spor takımlarının kendi aralarında oynayacakları, müsabakaları, tescili belirlenmiş özel kurallar ile uluslararası kural ve usullere uygun olarak yürütülmesini sağlamaktır. Ayrıca bu müsabakalarda oynayacak sporcuların ve takımların değişen kurallara göre müsabaka kuralları, eleme yükselme ve diğer konularla ilgili statü ve kurallarını belirlemektir.

Bu talimat, İnönü Üniversitesinin 1. Kampüs Ligi spor faaliyetlerine katılan idareci, antrenör ve sporcuları kapsar.

Bu talimat; Basketbol, Tenis ( Kort Tenisi ), Futbol müsabaka yönetmelikleri ve kurallarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Organizasyon Komitesi: Başkanlığını İnönü Üniversitesi Rektörünün yaptığı komiteyi, Teknik Kurul: Teknik konularda donanımlı kurulu, SKSDB: Organizasyonun merkezinde bulunan Rektörlüğe bağlı Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını, Spor Şube: S.K.S.D.B. adına organizasyonu yapan ve takip eden birimini ifade eder.

İnönü Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların o yarıyıl için resmi kayıtlı öğrencileri (önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri dâhil ) ile katılacağı yarışmalardır. Yarışmalar Futbol (Erkek), Basketbol (Erkek-Bayan), Kort Tenisi (Erkek-Bayan) kategorilerinde düzenlenecektir.

Müsabakalara katılacak takımların tescillerinin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmış, takımları oluşturacak oyuncular için eğitim gördükleri okul yönetimi tarafından o yıl için onaylanmış geçerli isim listelerinin alınmış olması ve listedeki oyunculara ait sağlık sorunu olmadığına dair doktor onayı olması şarttır. Lisans olarak kullanılacak belgeler onaylı isim listesi ve vizeli öğrenci kimlik kartlarıdır.

Takımlar; müsabakalara en az 1 İdareci, 1 Antrenör ile çıkmak zorundadırlar. Takımlar kenar yönetimde 1 antrenör yardımcısı, 1 doktor, 1 istatistikçi bulundurabilirler. Takımlar futbol 20, basketbol 15 ve kort tenisinde ise sınırsız sporcu ile katılabilirler.

Basketbol, Futbol, Kort Tenisi müsabakalarında Federasyon İl Temsilcilikleri ile koordineli çalışma yapılacaktır. Müsabakaların kuralları içerisinde belirlenen hakemin atanması tamamen S.K.S.D.B. Spor Şube Müdürlüğü ve federasyon il temsilcilerinin yetkisindedir.

Müsabaka yönetecek Hakemlerden birinin ve / veya hepsinin müsabakaya gelememesi durumunda; müsabaka Spor Şube Müdürlüğü tarafından, o anda spor salonunda ve futbol sahasında bulunan ve müsabakayı yönetebilecek özellikte olan kişiler görevlendirilerek yürütülecektir.”

Yeni Malatya Gazetesi