İnönü Üniversitesi Sezonu Mağlubiyetle Tamamladı
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta İnönü Üniversitesispor, sezonun son maçında deplasmanda Şanlıurfa ekibi Siverek Belediyespor’a 3-0 yenildi.
Firkan Tüysüz Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Abdullatif Ayhan, Semra Bulut, Ali Sarıoğ hakem üçlüsü yönetti.
İnönü Üniversitesispor sahaya Ahmet Berkan Maden, Buhara Emre Sevinç, Enes Ataş, Yunus Emre Kutlu, Ömer Faruk Güleç, Ahmet Bezen, Cihat Vurmaz, Ömer Faruk Göldağı, Cumali Kılınç, Engin Yıldız, Yasin Baturay on biriyle mücadele etti.
Siverek Belediyespor, ilk yarısını 2-0 üstün tamamladığı karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Yeni Malatya Gazetesi
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