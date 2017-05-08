İnönü ve Seyran’da DMA Çalışması Başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğümüz, merkez mahallerde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında İnönü ve Seyran Mahallelerinde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarına başlandı.

Dr. Özdemir: Maliyeti 9,6 Milyon TL Olan 34 km Modern Altyapı Çalışması Yapılacak

Malatya merkezinde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek altyapı ağını sağlamlaştıran Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğümüz; İnönü ve Seyran mahallelerinin Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) projesini tamamlayarak yatırım çalışmalarına başladığını belirten Dr. Özgür Özdemir, ”İnönü ve Seyran mahallelerinin Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarına başladık. Yaklaşık maliyeti 9,6 milyon TL olan 34 km hat çalışmasının yanı sıra 1.250 adet abone bağlantısı, 6 adet debimetre vana odası çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, söz konusu mahallelerde fiziki kayıp kaçak oranı sıfıra inecek ve dış müdahale olmadığı müddetçe arıza inşallah yaşanmayacak. Malatya’mıza 50 yıl hizmet verecek sağlam altyapı için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Yapımı başlayan çalışmamızın mahallelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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