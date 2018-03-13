İnönü’de 12 Öğretim Üyesi Profesör, 9’u da Doçent Oldu

İnönü Üniversitesi’nin çeşitli fakülte ve yüksek okullarından bir üst unvana yükselen 21 akademisyen, düzenlenen bir törenle cübbe giydi. Akademik unvanda yükselme prosedürü kapsamında gerekli koşulları sağlayan doçentler profesörlüğe, yardımcı doçentler ise doçentliğe yükseltildi.

İnönü Üniversitesi’nin web sitesinde verilen bilgilere göre, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve rektör yardımcılarının da katılımıyla Senato Toplantı Salonu’nda tören düzenlendi.

Törende cübbe giydirilen akademisyenler ve yükseldikleri unvanlar şöyle:

Doç. Dr. Ünal Şentürk, Doç. Dr. Turgut Pişkin, Doç. Dr. Mehmet Emin Tağluk, Doç. Dr. Mehmet Cansel, Doç. Dr. Ahmet Kara, Doç. Dr. Şükrü Kartalcı, Doç. Dr. Turan Arabacı, Doç. Dr. Semih Mustafa Önen, Doç. Dr. Orhan Gündüz, Doç. Dr. Jülide Yağmur, Doç. Dr. Olgun Adem Kaya ve Doç. Dr. İlknur Özdemir Profesörlüğe, Yrd. Doç. Dr. Yasir Furkan Çağın, Yrd. Doç. Dr. Fatih Sümer, Yrd. Doç. Dr. Meral Özkan, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Korkut Çeçen, Yrd. Doç. Dr. Murat Yalçınsoy, Yrd. Doç. Dr. Ömerul Faruk Dursun, Yrd. Doç. Dr. Nuri Murat Yağmurlu, Yrd. Doç. Dr. Yusuf Uçar ve Yrd. Doç. Dr. Önder Halis Bettemir ise Doçentliğe yükseldiler.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay törende yaptığı konuşmada, unvanda yükselen akademisyenlerin başarılarının devamını diledi ve hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Törende son olarak Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından akademisyenlere cübbeleri giydirildi.

İnönü Üniversitesi

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