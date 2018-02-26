İnşaatın Yüzde 50’si Tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanyol’a yapılan Kültür Merkezi, yüzde 50 seviyesine getirildi.

2017 yılında ihale edilen merkezin kaba inşaatı bitirilirken, çatı ve duvar imalatları yapılıyor. 2018 yılı sonunda bitirilmesi planlanan Doğanyol Kültür Merkezi’nin hizmete girmesiyle birlikte ilçedeki önemli bir eksiklik giderilmiş olacak.

3 kattan oluşuyor

1.600 m2’lik parsel üzerine yapılan ve 550 m2 oturum alanı bulunan kültür merkezi bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere 3 kattan oluşuyor. Toplam 1.600 m2 kapalı alanı bulunan kültür merkezi projesinin bodrum katında; jeneratör odası, su deposu, sığınak, kömürlük, ısıtma merkezi ve 2 adet depo, zemin katında; kütüphane, 3 adet atölye, MASKİ irtibat bürosu, Büyükşehir ofisi ile wc-lavabo grubu, 1. katında ise; toplantı odası, bekleme salonu, sanatçı hazırlık odası, gelin hazırlık odası, mutfak servis odası, çok amaçlı salon, fuaye ile wc-lavabo grupları yer alıyor.

Bülten