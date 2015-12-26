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Malatya Haber -

“İnşallah Kurtuluruz!”

“İnşallah Kurtuluruz!”
  • 26.12.2015
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Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muzaffer Sayın, “İnşallah en yakın zamanda terörden toplum, millet ve devlet olarak kurtuluruz” dedi.
 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MTSO), beraberinde Malatya Adli Komisyon Başkanı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Orhan Erdin’le birlikte ziyaret eden Cumhuriyet Başsavcısı Muzaffer Sayın, burada bir basın mensubunun, “Biraz önce de şehit polisin cenaze törenindeydiniz. Terörle ilgili ne söylemek istersiniz?” sorusuna karşılık şunları dile getirdi:
 
“İnşallah en yakın zamanda terörden toplum, millet ve devlet olarak kurtuluruz. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yakınları ve tüm milletimize baş sağlığı diliyoruz. Allah mekanının cennet eylesin.”
 
MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ise, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yargının yükünün ağır olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki süreçte sivil, çağdaş ve demokratik yeni bir anayasa ile yargının da yüklerinin hafifleyeceğini ümit ediyorum” dedi.

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