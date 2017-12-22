İntihar Girişiminde Bulunan Müteahhit Kurtarılamadı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında iken silahla intihara teşebbüs eden müteahhit, 16 gün sonra hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi’nde yatan Mustafa M. (55) adlı müteahhit, 6 Aralık 2017 tarihinde tabanca ile kendisini vurarak intihara kalkışmıştı.

Olayda ağır yaralanan ve 16 gün süreyle yoğun bakımda tutulan Mustafa M., hayatını kaybetti.

-Saldırıya uğramıştı

Müteahhit Mustafa M., yaklaşık 4 ay önce Fahri Kayahan’daki site inşaatında yaşanan olayda silahlı saldırıya uğramıştı. Bu olayda ayağından yaralanan Mustafa M., intihara teşebbüs ettiği gün ise hastaneye ayağındaki platinin çıkartılması için Ortopedi Servisi’nde yatıyordu.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com