İNÜSEM’den Bilirkişilik Kursu

İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜSEM) tarafından Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursu veriliyor.

Bilirkişilik Temel Eğitimi hakkında açıklamalarda bulunan İNÜSEM Müdürü Murat Arpa, eğitim konusunda Türkiye’de şu an itibariyle yedisi üniversite olmak üzere on bir kuruluşa yetki verildiğini söyledi.

Arpa, bilirkişilerin mahkemelerin hukuki bir uyuşmazlıkta teknik veya özel bir bilgi gerektirecek konularda başvurdukları kişiler olduğunu ifade ederek “6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu ile artık bilirkişi olmak için bölge adliye mahkemesi komisyonlarına başvurma şartı olarak bilirkişilik temel eğitimi zorunlu hale geldi. Bu temel eğitimi de Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan bilirkişilik dairesi başkanlığınca yetkilendirilen eğitim kuruluşları yapıyor. Bugün itibariyle Türkiye geneli on bir kuruluş var. Bunların yedisi üniversite olmak 11 kuruluşa yetki verildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise sadece İnönü Üniversitesine bu yetki verildi” ifadelerine yer verdi. Yönetmelik kapsamında artık mahkeme ve savcılıklarda bilirkişilik yapanların önce bir temel eğitimden geçmesinin istendiğini kaydeden Arpa, bilirkişi adaylarının eğitim sonunda verilen belge ile bölge adliye mahkemelerine başvuracaklarını söyledi. Mesleğinde beş yıllık kıdeme sahip kişilere eğitim verdiklerini ifade eden Arpa, “Beş yıllık kıdeme sahip olamayanlar bilirkişilik yapamayacaklar. Eğitim sonunda bilirkişilik temel eğitim sertifikası veriyoruz” dedi.

Eğitim için kendilerine Türkiye’nin her yerinden başvuru yapılabileceğinin de altını çizen Arpa, “Derslerimiz hafta içi, hafta sonu olmak üzere günde altı saatlik toplamda yirmi dört saatlik bir periyodu kapsamaktadır. Derslerimiz Hukuk Fakültesinin eğitim dersliklerinde verilmektedir. Önce teorik eğitim ardında da uygulama eğitim veriyoruz” ifadelerini kullandı. Arpa, bilirkişilik eğitimlerinin yanı sıra bir çok alanda kamuya hizmet verdiklerini da kaydederek “Hali hazırda iş güvenliği uzmanlığı, diğer sağlık personeli eğitimi, iş yeri hekimliği eğitimi, hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk eğitimi, temel ilk yardımı, masörlük eğitimi, yabancı dil eğitimleri olmak üzere üniversitenin vermiş olduğu akademik programları dışında her türlü alanda eğitim veriyoruz” diye konuştu.

iha