İP’den CHP Adayına Destek
İşçi Partisi Malatya İl Teşkilatı, CHP Malatya Belediye Başkan Adayı Ömer Şarapnal (fotoğrafta)’ı destekleme kararı aldı.
İşçi Partisi Malatya İl Başkanı Seher Taşlıoğlu yaptığı açıklamada, 29 Mart yerel seçimlerinde sadece il genel meclisinde aday gösterdiklerini ve il genel meclisinde partilerine oy vereceklerini söyledi.
Belediye başkanlığında ise CHP Malatya Belediye Başkan Adayı Şarapnal’ı destekleyeceklerini açıklayan Taşlıoğlu, Şarapnal’ın Malatya’ya iyi hizmet yapacağına inandıklarını kaydetti.
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