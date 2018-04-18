İrfan Buz EYMS’yi TFF’ye Şikayet Etti

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, eski kulübü Evkur Yeni Malatyaspor’dan alacağı şampiyonluk priminin zamanında ödenmemesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu.

Kulüpten edinilen bilgiye göre takımın eski teknik direktörü İrfan Buz, 1 milyon TL’lik şampiyonluk priminin ödeme takviminde yaşanan gecikme ve kendi istediği ödeme şeklinde olmadığı için federasyona şikayette bulunduğu ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulüp yaşanan gelişmeyi doğrularken, İrfan Buz’un ise kendisine sunulan borcun 800 bin TL’sinin peşin, kalan iki yüz bin TL’sinin ise çek olarak ödenmesi teklifine olumsuz yanıt verdiği, paranın yasal vaizine kadar tazmin edilmesi için TFF’ye başvurduğu belirtildi.

Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor’un yaşanan bu gelişmeden dolayı UEFA Lisansı alamadığı belirtildi. Kulüplerin ekonomik ve diğer yönleriyle UEFA kriterlerine uygunluğunun gözetildiği UEFA kulüp lisansının, Buz’un başvurusu nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe verilmediği bildirildi.

iha