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Malatya Haber -

İrfan Buz EYMS’yi TFF’ye Şikayet Etti

İrfan Buz EYMS’yi TFF’ye Şikayet Etti
  • 18.04.2018
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Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, eski kulübü Evkur Yeni Malatyaspor’dan alacağı şampiyonluk priminin zamanında ödenmemesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu.

Kulüpten edinilen bilgiye göre takımın eski teknik direktörü İrfan Buz, 1 milyon TL’lik şampiyonluk priminin ödeme takviminde yaşanan gecikme ve kendi istediği ödeme şeklinde olmadığı için federasyona şikayette bulunduğu ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulüp yaşanan gelişmeyi doğrularken, İrfan Buz’un ise kendisine sunulan borcun 800 bin TL’sinin peşin, kalan iki yüz bin TL’sinin ise çek olarak ödenmesi teklifine olumsuz yanıt verdiği, paranın yasal vaizine kadar tazmin edilmesi için TFF’ye başvurduğu belirtildi.

Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor’un yaşanan bu gelişmeden dolayı UEFA Lisansı alamadığı belirtildi. Kulüplerin ekonomik ve diğer yönleriyle UEFA kriterlerine uygunluğunun gözetildiği UEFA kulüp lisansının, Buz’un başvurusu nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe verilmediği bildirildi.

iha

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Yorumlar
  1. MURAT E. dedi ki:
    18 Nisan 2018, 16:49

    Hani geçen yıldan borç yoktu hani borçsuz kulüptük nerde sayın Başkanın da yalanı ortaya çıktı inşaAllah başka olmaz .

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  2. Sademalatyali dedi ki:
    18 Nisan 2018, 16:42

    Yere goge sigdiramadiginiz irfan buz karekter cok onemli karkter.

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