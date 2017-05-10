İrfan Buz “Şehrin Marka Değeri Yükselecek”

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü İrfan Buz, Boluspor maçını kazanarak şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, “Avantaj bizdeydi, 2 puan öndeydik. Bütün maçlarımızı kazandığımız taktirde zaten biz hedefimize ulaşıyoruz. Avantajı 2 puandan 5’e çıkarttık. Bizim açımızdan önemli” ifadelerini kullandı.

“BU İŞİ BİTİRECEĞİZ”

Buz, ligin 32’nci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda önemli bir karşılaşma oynadıklarına dikkat çekerek, “Adana Demirspor karşılaşması da çok önemliydi. 34 puanları var ve kendi sahalarında oynuyorlardı. Aslında bakıldığında her müsabaka önemli. Buraya kadar geldik, bu işi bitirmek zorundayız. Allah nasip ederse bu işi bitireceğiz” diye konuştu.

Ligin 33’ncü haftasında Malatya İnönü Stadı’nda Boluspor ile önemli bir karşılaşma oynayacaklarını kaydeden Buz, şunları söyledi: “Ciddi bir rakip iyi konsantre olacağız. Rakibimizin de hedefleri var, futbolcularımız bunu en iyi şekilde idrak etmiş vaziyette. Bu maçı kazandığımız takdirde Süper Lig’de olacağız.”

“SON DÜDÜĞE KADAR DESTEKLEYİP, DUA ETSİNLER”

Zorlu Boluspor maçı öncesi taraftarlara da çağrıda bulunan tecrübeli teknik adam, “Taraftarlar o havaya girdi. Lig bitiyor, inşallah mutlu sona ulaşacağız. Kendi sahamızda oynuyoruz, taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. Maç 90 dakika, hakemin bitiş düdüğüne kadar bizi desteklesinler ve dua etsinler. Dua edenlerimiz çok yoksa buraya da gelemezdik” diye konuştu.

Buz, Süper Ligin Malatya’nın marka değerini yükselteceğini ifade ederek, “Geçtiğimiz sezon buraya geldiğimizde ‘farklı şeyler yaratmak istiyoruz’ demiştik. Yeni Malatyaspor, Süper Lig’e çıktığı zaman Malatya zikredilecek. Şehrin havasını düşünün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş buraya gelecek. Bu şehrin marka değeri yükseliyor. Kişiler önemli değil biz gelip geçiciyiz ama Malatyalılar burada. Bu gurur verici bir olay” şeklinde konuştu.

Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com