”İş Çok, Koşullar Ağır!..”

Malatya’da karla mücadele çalışmaları zor şartlar altında yürütülüyor.

Karla mücadele çalışmaları için oluşturulan ekipler, doğanın bütün zorluklarına rağmen köy yollarını açmak için tüm güçlerini seferber ediyor.

Köylerin biran önce dünya ile irtibat kurmasını sağlamak için geceli-gündüzlü çalışan karla mücadele ekipleri, zaman zaman kazalara da uğruyor.

Malatya merkeze bağlı Uluköy’de yer yer 34 metreyi bulunan karlı yolları temizlemede görevli ekipte yer alan bir dozer, şarampole uçtu. Şans eseri sürücüsünü yara almadığı dozer, diğer ekipler tarafından yola çıkartıldı.

Gece yoğun tipiye rağmen yol açma çalışmasını sürdüren Köy hizmetleri ekipleri, sabah kahvaltılarını, çalışmaları yerinde görmek için gelen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Kazgan‘la birlikte kar üzerinde yaptı. Ekipler kar üzerindeki; peynir, zeytin, maydanoz, kuru soğan, reçel ve çaydan oluşan kahvaltıdan sonra çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kazgan “Çalışmalar çok zor şartlarda oluyor. Çok zor şartlar altında yolları açmaya çalışıyoruz. Tipili günlerde yolu bulmakta zorlanıyoruz. Böylesi durumlarda araçlarımız yolları kaybediyor” dedi