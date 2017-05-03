İşçi Servisi Kaza Yaptı, 13 Yaralı

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, sabah erken saatlerde Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Abdulselami Çabuk yönetimindeki 01 EM 400 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Levent idaresindeki 44 DT 799 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracı sürücüsü Çabuk ile araçta bulunan Mehmet Han Derin ve Mustafa Derin ile minibüs sürücüsü Levent ve minibüste bulunan Bayram Anur, Derviş Mutlu, Abidin Güneş, Ahmet Budo, Sedduf Ali İsa, Hazira Ubeyy, Amona ve Munise Berces ile Esra Akdemir yaralandı.

Yaralılar, olay yerine giden ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com