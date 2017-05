Işgın Tezgahta Yerini Aldı

ABD’de yapılan araştırmada Anadolu’da yayla muzu olarak da bilinen ışgın sebzesinin kanserli hücrelerin tedavisinde kullanılabileceğinin ortaya çıkması, Türkiye’de yaygın olarak yetişen sebzeyi kıymetlendirdi. Görünümü muza, tadı ise kiviye benzeyen bitkinin gövde ve kök kısmı yenilebiliyor.

Türkiye’de genellikle Doğu ve İç Anadolu Bölgesi’nde yetiştiği bilinen ışgın, Malatya’da tezgahlara indi. Bilim adamlarının yaptığı araştırmada, ışgının kanser hücrelerinin yayılmasını engellemedeki etkisi Malatya’da ışgın sebzesine gösterilen ilgiyi artırdı. Kilosu 5 ila 10 TL arasında satılan ışgın için Türkiye’nin birçok ilinden de yoğun talep geliyor. Yayla muzu olarak da bilinen sebzeye, kanserli hücrelere karşı umut olması nedeniyle ilgi arttı. Yüksek dağlarda organik olarak kendiliğinden yetişen ışgın, doldurduğu tezgahlarda kısa sürede satılıyor.

Görüntüsü muzu, tadı kiviyi anımsatıyor

Işgının görünümü muzu, tadı ise kiviyi anımsatıyor. Işgın ayrıca hafif ekşimsi tadı nedeniyle yöre insanı tarafından yoğun ilgi görüyor. Bitkinin gövdesi ve kök kısmı tüketilirken, yaprakları ise tercih edilmiyor.

Yetiştiği iller

Sivas, Erzurum, Malatya, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Elazığ, Hakkari, Van ve Mardin civarında bol miktarda bulunan ışgın, Afyonkarahisar’a kadar uzanan İç Anadolu Bölgesi’nde görülüyor. Yoğun olarak bulunduğu Malatya’da ise Beydağı ve Yama Dağı ile eteklerinde toplanıyor.

“Işgın Allah’ın bir nimeti”

Işgın satıcısı Kadir Karadağ, ışgının kanser, şeker ve tansiyon başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini bildiklerini söyleyerek, “Işgın Allah’ın bir nimeti. Bilim adamları kansere karşı kesin sonuçlarını tespit etti. Bu sebze kansere, tansiyona ve şekere karşı çok iyi geliyor. Bu nimet Malatya’nın yüksek yerlerinde, yaylalarında toplanıyor. Bu şifa kaynağına vatandaşın ilgisi memnun edecek düzeyde. Sadece Malatya’ya değil, Türkiye’nin birçok noktasına satıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir başka satıcı Mehmet Yılmaz ise vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Işgın gerçekten her derde deva. Kansere, şekere, tansiyona, kısacası her şeye devadır. Vatandaşın ilgisi iyi. Zaten tezgaha geldikten kısa süre sonra hemen tükeniyor. Gerçekten bu nimet ilaç gibi, her derde deva” dedi.

ABD’de yapılan araştırma

ABD’nin Atlanta Üniversitesinde iki aşama halinde yapılan deneyler fareler üzerinde gerçekleştirildi. Işgında bulunan parietin isimli kırmızı pigmentler kanser hücrelerine enjekte edilmişti. Sadece iki gün içinde kanser hücrelerinin yarısının öldüğü görülürken, pigmentlerin modifiye edilmiş bir çeşidinin de tümörlerin gelişimini azalttığı tespit edilmişti. Uzmanlar ışgından yapılmış kanser ilacının birkaç yıl içinde kanser tedavisinde kullanılabileceğini belirtiyor.

iha