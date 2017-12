İnönü Üniversitesi’nde söyleşiye katılan NTV Spor Muhabiri Evren Göz, “Maalesef alan dar istek çok fazla olduğu için kimsenin gözünde basın mensubu özel bir yerde değil. Vazgeçilmez değilsiniz. O yüzden işimiz çok acımasız. Az maaş, çok çalışma, çok emek söz konusudur. Aynı zamanda geleceği belirsiz bir sektördür” dedi.

Kültür Sanat Topluluğu tarafından Fethi Gemuhluoğlu Amfisinde düzenlenen söyleşide üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Göz, kariyeri ve meslek hakkında bilgiler verdi.

Göz, meslek hayatında on seneyi geride bıraktığını belirterek, “2005 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde okurken staj yapma imkânım oldu ve önce program servisinde başladım. Bir sene basketbol muhabirliği yaptım. Ben de yıllarca sizin gibi sıralardayken ya da daha gençken tribünde yer aldım. 34 yaşındayım önümüzdeki ay 35 olacağım. Habercilikte on seneyi geride bıraktım” dedi.

Dışarıda hayatı pratik etme şansının daha yüksek olduğunu ifade eden Göz, şunları kaydetti:

“Mesleğe girmek çok zordur. Pat deyince işe girmek olmuyor ama zamanlamayı ayarlamak çok önemlidir. Muhabir haber yapmalı ve yoruma çok fazla girmemelidir. Muhabir tarafsız kalmalıdır. Her zaman objektif olun. Bu iş biraz sevmekle alakalı çünkü insanlara haber hazırlayıp sunuyorsunuz ve insanlar onu izliyor. Ben sevdiğim için televizyona girince saatleri bulacak şekilde çalışma tempom başlıyor. Medya konusu biraz farklı, normal iş gibi değil. Gece birde, ikide bir haber olabiliyor. Sabah sekizde bir haber olabiliyor, izinsiz çalışabiliyorsunuz. Bunu göze almak lazım. Yani hayatınızın çok önemli bir parçası gidiyor. Normalde insanlar sabah dokuz akşam altı çalışabiliyorlar. Bizim işimiz öyle değil. Hiçbir zaman öyle olmuyor. Çünkü haberde yaşayan bir organizma gibi her an her yerde her zaman haber çıkabiliyor. Dolayısıyla bunu göze almak lazım. Bu birincisidir. Özel hayattan feragat ikincisi tabi. Televizyon sürekli kendisini yenileyen ve geliştiren bir sektördür.”

Göz, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, konuşmasına şöyle devam etti:

“Öğrenciler iyi bir televizyoncu olmak istiyorlarsa, montaj alanında iyi bir kariyer yapmak istiyorlarsa yaptıkları amatör montajları sosyal medyada kullanabilirler. Kurumlara mail atarak arayarak onları cezbetmeye çalışabilirler. Bizim böyle imkanlarımız yoktu. Ayrıca bizim meslekte maaş skalası çok düşük olabiliyor. Kendim bunu yaşadığım için diyorum. Ben üç sene sonra 200 lira zam aldım. Maalesef alan dar istek çok fazla olduğu için kimsenin gözünde basın mensubu özel bir yerde değil. Vazgeçilmez değilsiniz. O yüzden işimiz çok acımasız. Az maaş, çok çalışma, çok emek söz konusudur. Aynı zamanda geleceği belirsiz bir sektördür. Ama eğlenceli ve dinamiktir. Artıları da var. Girmek isteyenler için bunları göz önüne almak lazım. Çok belirsiz bir düzende yaşıyoruz. Bu ve bunlar gibi şeyler işin acı ama gerçek tarafı.”

