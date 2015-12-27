“İşimiz Problem Çözmek”

Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TETESFED) Genel Başkanı Abdullah Kaya, Malatya Elektrikçiler Odası’nın düzenlediği istişare toplantısına katıldı.

Malatya Elektrikçiler Odası’nın Akkoza Otel’de düzenlediği istişare toplantısına TETESFED Genel Başkanı Abdullah Kaya da katıldı.

Malatya Elektrikçiler Odası Başkanı Hüseyin Baştürk’e teşekkür eden Kaya toplantıda yaptığı konuşmada, Malatya’ya sık sık geldiğini belirterek, “Sahip olduğunuz şeyleri sahip olduğunuz, sahip olduğumuz örgütü, sahip olduğumuz ailemizin kıymetini sahip olduğunuz sürece çok fazla bilemezsiniz. Allah korusun, bu söylediğim şeylerden yoksun olduğunuz zaman kıymeti öyle anlaşılır ki… İşte bu Elektrikçiler Odası’nın da kıymeti gerçekten şu anda çok iyi bilinmeyebilir, farkına varmayabilirsiniz. Hatta bu sizin şirketlerle, TEDAŞ’la ya da resmi kurum ya da kuruluşlarla olan ilişkilerinizin düzenli gitmesi sanki kendiliğindeymiş gibi görebilirsiniz. İş öyle değil. Federasyon olarak bizler, ondan sonra esnaf birlikleri ve odalarımız işbirliği, güç birliği ve teşkilat birliği içerisinde esasında işimiz gücümüz esnaf ve sanatkarımızın problemlerini çözmektir” dedi.

Malatya Elektrikçiler Odası Başkanı Hüseyin Baştürk, “Federasyon başkanımız ile iyi bir işbirliği içerisine çalışma yürütüyoruz. Haftanın 2-3 günü herhangi bir sorunumuz olduğunda gece de gündüz de olsa 24 saat kendisini rahatsız ediyoruz” ifadesini kaydetti.

Baştürk, yaptığı çalışmalardan dolayı Abdullah Kaya’ya teşekkür plaketi verdi. Kaya, “Bakın işini bilen demiyorum, çünkü teknik konularda hiç kimse bilgi sahibi değildir. Ben de dahil, hep öğreniyoruz. Siz soruyorsunuz, ben öğreniyorum. Önemli olan işini takip etmektir. Sorulan sorulara ve oluşan sorunlara cevap verebilmektir. Hüseyin Baştürk de işini takip eden, sorunları yok etmeye çalışan, diyalog içinde olan, gerçekten bu teşkilata lazım olan bir kardeşimiz. Bir de mütevaziliği vardır. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TETESFED Genel Başkanı Abdullah Kaya, istişare toplantısına katılan elektrikçi esnaf ve sanatkarı ile bir süre sohbet etti.