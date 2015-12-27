İspanya’da Hesaplaşma Günü
İspanyada yerel seçim günü geldi çattı. Ancak işsizlik ve ekonomik krizin tetiklediği protestolar seçimleri gündemin ikinci sırasına itmiş durumda. Bir haftadır devam eden protestolar eşliğinde yapılan seçimlerde, iktidardaki Sosyalist Partinin büyük bir hezimete uğraması bekleniyor.
34 milyon İspanyolun oy kullanacağı seçimlerde, 8 bin 116 belediye başkanı, 64 bin 400 kent meclisi üyesi ve 17 özerk bölgeden 13ünün bölgesel parlamento üyeleri belirlenecek.
Milyonlarca insanın işsiz kalması ve ağır kemer sıkma politikasının intikamını almak isteyen seçmenlerin, 2012 genel seçimleri öncesinde Başbakan Jose Louis Rodriguez Zapatero hükümetine ağır bir darbe vurması bekleniyor. İşsizlikten kırılan genç nüfustan 800 bin kişi ilk kez bugün oy kullanacak.
Zapateronun, Barcelona ve Sevilla gibi önemli kentlerdeki gücünü kaybedeceği ve 13 özerk bölgedeki desteğinin eriyeceği tahmin ediliyor.
TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Sosyalist Parti ve en büyük rakibi Halk Partisi, yolsuzluk ve ekonomi üzerinde iddialı bir seçim kampanyası yürütmeye çalıştı. Ancak 15 Mayısta başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar, Zapateronun ümitlerini yok etti.
2008de yaşanan ekonomik krizin neden olduğu protesto hareketinden bu yana en yoğun katılımlı hükümet karşıtı gösterilere sahne olan İspanyada, on binlerce insan büyük kentlerin meydanlarına kamp kurdu. Protestocuların çok büyük bir kısmını, işsiz gençler oluşturuyor.
Veriler, gençlerin öfkesini çok iyi yansıtıyor. İspanyada 2011in ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 21.19a çıkarken, 25 yaş altı nüfus için bu oran Şubat ayında yüzde 44.6 olarak gerçekleşti.
Oy verme işlemi TSİ 10.00da başladı. Sandıkların TSİ 21.00da kapanmasının ardından, ilk sonuçların TSİ 00.00 sularında gelmesi bekleniyor.
Anketler, özerk Bask bölgesinde Bask Ulusal Partisinin (PNV) sandıktan birinci çıkacağını, PNVyi Bildu koalisyonu ve Sosyalist Partinin izleyeceğini gösteriyor.
PROTESTOLAR SÜREBİLİR
İspanya’nın siyasi ve ekonomik sisteminde değişiklik isteyen gençler, gösterilerini seçim gününe kadar sürdüreceklerini açıklamıştı. Ancak başta Madridin Sol Meydanındaki katılımların yüksek olması nedeniyle, gösterilerin devam edip etmeyeceğine “meydanların karar vereceği” açıklandı.
İspanyol basınında, seçimlerin sona ermesinin ardından yarın geceden itibaren, güvenlik güçlerinin göstericilere karşı daha sert olabileceği yorumları yapılıyor.