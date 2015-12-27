İspanya’da Hesaplaşma Günü

İspanyada yerel seçim günü geldi çattı. Ancak işsizlik ve ekonomik krizin tetiklediği protestolar seçimleri gündemin ikinci sırasına itmiş durumda. Bir haftadır devam eden protestolar eşliğinde yapılan seçimlerde, iktidardaki Sosyalist Partinin büyük bir hezimete uğraması bekleniyor.

34 milyon İspanyolun oy kullanacağı seçimlerde, 8 bin 116 belediye başkanı, 64 bin 400 kent meclisi üyesi ve 17 özerk bölgeden 13ünün bölgesel parlamento üyeleri belirlenecek.

Milyonlarca insanın işsiz kalması ve ağır kemer sıkma politikasının intikamını almak isteyen seçmenlerin, 2012 genel seçimleri öncesinde Başbakan Jose Louis Rodriguez Zapatero hükümetine ağır bir darbe vurması bekleniyor. İşsizlikten kırılan genç nüfustan 800 bin kişi ilk kez bugün oy kullanacak.

Zapateronun, Barcelona ve Sevilla gibi önemli kentlerdeki gücünü kaybedeceği ve 13 özerk bölgedeki desteğinin eriyeceği tahmin ediliyor.

TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Sosyalist Parti ve en büyük rakibi Halk Partisi, yolsuzluk ve ekonomi üzerinde iddialı bir seçim kampanyası yürütmeye çalıştı. Ancak 15 Mayısta başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar, Zapateronun ümitlerini yok etti.

2008de yaşanan ekonomik krizin neden olduğu protesto hareketinden bu yana en yoğun katılımlı hükümet karşıtı gösterilere sahne olan İspanyada, on binlerce insan büyük kentlerin meydanlarına kamp kurdu. Protestocuların çok büyük bir kısmını, işsiz gençler oluşturuyor.

Veriler, gençlerin öfkesini çok iyi yansıtıyor. İspanyada 2011in ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 21.19a çıkarken, 25 yaş altı nüfus için bu oran Şubat ayında yüzde 44.6 olarak gerçekleşti.

Oy verme işlemi TSİ 10.00da başladı. Sandıkların TSİ 21.00da kapanmasının ardından, ilk sonuçların TSİ 00.00 sularında gelmesi bekleniyor.

Anketler, özerk Bask bölgesinde Bask Ulusal Partisinin (PNV) sandıktan birinci çıkacağını, PNVyi Bildu koalisyonu ve Sosyalist Partinin izleyeceğini gösteriyor.

PROTESTOLAR SÜREBİLİR

İspanya’nın siyasi ve ekonomik sisteminde değişiklik isteyen gençler, gösterilerini seçim gününe kadar sürdüreceklerini açıklamıştı. Ancak başta Madridin Sol Meydanındaki katılımların yüksek olması nedeniyle, gösterilerin devam edip etmeyeceğine “meydanların karar vereceği” açıklandı.

İspanyol basınında, seçimlerin sona ermesinin ardından yarın geceden itibaren, güvenlik güçlerinin göstericilere karşı daha sert olabileceği yorumları yapılıyor.