Final

Final

Örnek Resim


Arion

Arion

Malatya Haber -

İsrail UNESCO’dan Çekilecek

İsrail UNESCO’dan Çekilecek
  • 23.12.2017
  • 0

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’ndeki (UNESCO) daimi temsilcisine İsrail’in UNESCO’dan çekileceğini resmi olarak bildirmesi talimatı verdiği bildirildi.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, örgütteki daimi temsilcisi Carmel Shama Hacohen’e İsrail’in UNESCO’dan gelecek yıl çekileceğini resmi olarak bildirmesi talimatı verdi.

UNESCO, 18 Ekim 2016’da aldığı kararla Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın “Yahudilikle bir bağının olmadığını” ilan etmişti.

Netanyahu, Ekim 2017’de yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığına “ABD’nin benzer kararına paralel olarak UNESCO’dan çekilmek için hazırlık yapılması” talimatı verdiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık’ta Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, dün BM Genel Kurulunda ABD’nin tehditlerine rağmen yapılan oylamada 9’a karşı 128 oyla kabul edilmiş, oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

Kudüs, AA

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."