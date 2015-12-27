‘İşsizliğe Dur Diyeceğiz’

HAS Parti’liler çalışmalarını Çöşnük Mahallesi’nde sürdürdüler.

Çalışmaya ilişkin parti bülteni şöyle:

“Has Parti il teşkilatı çöşnük yardımlaşma derneğinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.Merkez ilçe başkanı olan Bayran Taşkın partinin projelerinden bahsederek milletvekili adaylarını vatandaşlara tanıttı.4. sıra milletvekili adayı olan Mustafa Gümüşboğa sözlerinde ekonomiye değinerek vatandaşlardan oy talep ederek sözü 5. Milletvekili adayı Ali Duraka bıraktı.Durak ise sözlerinde şunları kaydetti; siyasi imparatordaki işleyişi tamamen değiştirip Türkiyeye yeni bir vizyon getireceğiz Genel başkanımızında dediği gibi din,dil,ırk,mezhep ayrımı gözetmeden çalışacağız diyerek sözlerine şöyle devam etti.Bizim için önemli olan insandır biz bu halkın hizmetkarı olacağız ve hiçbir zaman dini siyasete alet etmeyeceğiz dedi.Durakın ardından sözlerine devam eden 3. Sıra milletvekili adayı olan Gürsü İnan da işsizliğe değinerek biz gençlerimiz için işsizliğe dur diyeceğiz zaten kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi işsizliği iyice arttırdı dedi.2. sıra milletvekili adayı Hülya Eroğlu çarmuzu mahallesinin bayanları ile biraraya geldi.Eroğlu bayanları çalışmaya yönlendirerek Has Partinin bayanlara yönelik çalışmalarından da bahsetti.İş kurmak isteyen, çocuğu olupta çalışmak isteyen bayanlarımızada bir çok fazla çalışmalrımız var zaten partimizin amacı gelir dağılımını düzenlemek olacak bu işler çok çabuk olacak işler değil ama zamanla hepsini çözeceğiz dedi.”