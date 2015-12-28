İşte Patlamanın Nedeni

Barguzu’daki bir sitenin güvenlik ofisinde meydana gelen, Mesut Timur adlı 27 yaşındaki işçinin ağır yaralandığı patlamanın, doğalgaz dağıtım şirketinden habersiz yapılan kazılarda şebekeye zarar verilmesiyle meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı gaz şirketi tarafından açıklandı. Malatya Doğal Gaz Dağıtım Bölge Müdürü Sertaç Uraz, habersiz kazıların benzer risklerinin bulunduğunu belirterek, şirket bilgilendirilmeden kazı yapılmaması gerektiğini bildirdi.

Doğalgaz şirketinden yayınlanan bültende şöyle denildi:

“Bugün saat 13:00 sularında Barguzu Caddesindeki site girişinde bulunan bekçi kulübesinde meydana gelen patlamanın, yakın çevrede doğal gaz dağıtım şirketine haber verilmeden yapılan kazı çalışmaları sırasında bölgede yer alan doğal gaz hatlarına zarar verildiği ve bu nedenle oluşan sızıntıdan kaynaklandığı belirtildi.

Olayın ardından bir açıklama yapan Malatya Doğal Gaz Dağıtım Bölge Müdürü Sertaç Uraz şöyle dedi:

“Patlamanın ardından anında olay yerine intikal eden ve gerekli tüm acil müdahaleleri hızla yerine getiren ekiplerimizin olayla ilgili teknik incelemeleri devam ediyor.

Patlama, bölgede şirketimizden habersiz olarak yapılan kazıların hatlara zarar vermesi nedeniyle oluşan sızıntıdan kaynaklanıştır. Daha önce de ilgili tüm çevreleri gerek basın yoluyla gerekse yazılı olarak bizzat bilgilendirmemize rağmen, ne yazık ki doğal gaz hattı geçen yerlerde şirketimize haber verilmeden kazılar yapılmaya devam edilmektedir.

Şirketimiz bu tip olayların önüne geçmek amacıyla, yılda iki kez, son teknoloji ile donatılmış özel kaçak arama araçlarıyla tüm şebeke üzerinde düzenli kontroller yapmaktadır. En son 2015 Mart ayında yapılan kontrollerde şebekede hiçbir sızıntı tespit edilmemiştir. Bu da patlamanın, bölgede şirketimizden habersiz olarak yakın zamanda yapılan kazılardan kaynaklandığını göstermektedir.

Şirketimizin bilgisi dışında yapılan tüm kazı çalışmaları, olay anında ya da daha sonradan meydana gelebilecek olası sızıntılar nedeniyle, benzer şekilde risk oluşmaktadır.

Bugün meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Dileriz bu elim olay tüm ilgili çevreler için bir uyarı olarak kabul edilir ve bundan sonra doğal gaz hattı geçen hiçbir yerde şirketimizden habersiz kazı çalışması yapılmaz.

Olay yerindeki teknik incelemeler tamamlandığında patlamayla ilgili diğer ayrıntılar hakkında ayrıca kamuoyunu bilgilendireceğiz.”