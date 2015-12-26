İşte Sorun Bu!..

AKP adaylarının seçim çalışmalarıyla ilgili olarak, bu partinin görevlendirdiği “Basın” birimi tarafından, 19 Temmuz Perşembe günü yerel basına servis edilen fotoğrafta, AKP yöneticileri ve bazı adaylarla birlikte görüldüğü için, malatyahaber.com’da yayınlanan haberin bir bölümünde eleştirilen Valilik Yazı İşleri Müdürü Durmuş Doğan, bulunduğu dairenin resmi yazısıyla, haberi tekzip ederken, bu yazı “kişisel konularla resmi görevlerin” birbirine nasıl karıştırıldığının “RESMİ BELGESİ” oldu.

malatyahaber.com’da, 19 Temmuz günü servise konulan “Malatya’yı İlk 3’e Sokun” başlıklı, AKP haberinin Doğan’la ilgili bölümünde, “..AKP adaylarının, seçim çalışmalarından biriyle ilgili olarak, parti tarafından servis edilen üstteki fotoğrafta, Valilik Yazı İşleri Müdürü Durmuş Doğan da yeralıyor. Doğan, 2004’te kendi ilçesi olan Darende’de AKP’den belediye başkan aday adayı olmuş, ancak aday gösterilmemişti..FOTOĞRAF: AKP adayları Ömer Faruk Öz, İhsan Koca, Mehmet Şahin, il başkanı Ahmet Çakır’ın katıldıkları bir seçim gezisinde soldan 2. sırada arka planda görülen kişi Valilik Yazı İşleri Müdürü Durmuş Doğan..” ifadesi yeralıyordu.

RESMİ EVRAK!..

Kişisel bir faaliyeti nedeniyle eleştirilen Valilik Yazıişleri Müdürü Durmuş Doğan, haberle ilgili rahatsızlığını “TC Malatya Valiliği- İl Yazı İşleri Müdürlüğü” başlıklı, resmi kayıt ve tarihli bir yazıyla düzeltmeye kalkıştı.

Doğan, kişisel sorunu ile ilgili olarak, Valiliğe bağlı olan dairesinin personeliyle gönderdiği ve kendisinin “tekzip” diye nitelendirdiği “resmi evrakta” şöyle dedi:

“Gazetenizin 20 Temmuz 2007 tarihli sayısında sayfa 4 te hakkımda yanlış haber yapılmıştır. Basın Kanununun 19/1 maddesi gereği yapılan bu yanlış yayını tekzip hakkımı kullanarak tekzip ediyorum. Mezhur yazıda ‘Valilik İl Yazıişleri Müdürü Durmuş DOĞAN’da üstteki fotoğrafta yer alıyor’ denerek yazının içeriğinde devlet memuru olarak şahsımın daha önce 2004 yılında (Darende’de AKP Belediye Başkan adayı olduğum bilgisine yer verilerek) AKP Milletvekili adayları ile seçim çalışması yaptığım iddia edilmektedir. Şahsım AKP li Milletvekili adayları ile herhangi bir seçim çalışmasına katılmadığım gibi mezhur fotoğraf ise merkezi İstanbul’da bulunan Darende ve çevre Köyleri Yardımlaşma Derneğinin Darende Günerli köyünde 07.07. Haziran 2007 Cumartesi günü düzenlemiş olduğu ‘Pilav Gününde’ çekilmiştir. Darendeli olmam hasebiyle davet edilip katıldığım bu pilav gününe, AKP İl Milletvekili adayları seçim gezileri dönüşü uğramışlar ve halk ile görüşmüşlerdir. Şahsım ise gelen kafileyi tamamen misafirperverlik duyguları ve ev sahipliği adabı içerisinde uğurlarken mezhur resim çekilmiştir. Olay 07 Temmuz 2007 tarihinde olmasına rağmen, haber 20 Temmuz 2007 tarihinde yapılarak şahsımın bulunduğu mesleki konum ve haberin yapılış biçimi ile yanlış anlamalara sebebiyet verecek durumdadır. Kaldı ki mezhur pilav gününe sadece AKP li Milletvekili adayları değil, diğer partilerin de temsilcileri katılmıştır. Haberin yanlış biçimi ve gerçeğe aykırı olması karşısında tekzip etme gereği doğmuştur.. Bu sebeple tekzip dilekçemin yine sitenizin aynı sayfalarında ve aynı büyüklükte yayınlanması gerekmektedir.

Gereğinin yapılmasını rica ederim.

Durmuş DOĞAN

Malatya Valiliği

İl Yazı İşleri Müdürü”

“RESMİ YAZI” DİLEKÇE OLMUŞ!..

Valilik Yazı İşleri Müdürü Doğan’ın, Malatya Valiliğinin ve halen müdürlüğünü yaptığı dairenin “resmi evrakı” olarak gönderdiği, son bölümünde ise “tekzip dilekçemin..” diye kişisel bir durum olduğunu belirttiği, tarihleri karıştırdığı (Bir yerinde 07.07 Haziran 2007 diyor, bir başka yerinde 07 Temmuz 2007 diyor) dilekçe (!), yayınlanmış olan habere konu fotoğraftan daha ilginç bir durum oluşturdu.

Valilik Yazı İşleri Müdürünün, söz konusu fotoğrafla ilgili yayın kuruluşlarına yönelik iddialarına karşın, fotoğraf AKP adaylarının seçim çalışmaları bülteniyle 19 Temmuz’da AKP kaynaklı olarak basın kuruluşlarına gönderilmişti.