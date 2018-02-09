İşte Türkiye Genelinde Malatyalıların Sayısı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2017 yılı sonuçlarına göre Malatya nüfusuna kayıtlı olup Türkiye’de ikamet eden 1 milyon 358 bin 678 kişi bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün yaptığı analizlere göre, Malatya nüfusuna kayıtlı kişilerin %45,3’ü (615 298 kişi) Malatya’da ikamet etmektedir. Malatyalıların Malatya’dan sonra en fazla ikamet ettikleri iller 410 bin 567 kişi ile İstanbul (%30,2), 53 bin 332 kişi ile Ankara (%3,9) ve 35 bin 702 kişi ile İzmir’dir (%2,6). Ülkemizde en az Malatyalının bulunduğu iller ise 236 kişi ile Ardahan, 262 kişi ile Iğdır ve 294 kişi ile Karaman oldu.

(Bülten)