İşte Türkiye Genelinde Malatyalıların Sayısı
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2017 yılı sonuçlarına göre Malatya nüfusuna kayıtlı olup Türkiye’de ikamet eden 1 milyon 358 bin 678 kişi bulunuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün yaptığı analizlere göre, Malatya nüfusuna kayıtlı kişilerin %45,3’ü (615 298 kişi) Malatya’da ikamet etmektedir. Malatyalıların Malatya’dan sonra en fazla ikamet ettikleri iller 410 bin 567 kişi ile İstanbul (%30,2), 53 bin 332 kişi ile Ankara (%3,9) ve 35 bin 702 kişi ile İzmir’dir (%2,6). Ülkemizde en az Malatyalının bulunduğu iller ise 236 kişi ile Ardahan, 262 kişi ile Iğdır ve 294 kişi ile Karaman oldu.
(Bülten)
Yorumlar
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ben bircok yer gezdim işim geregi .bir ile disardan göc ile yerleşip göc ettiğı ilin insanlarini kucumseyenleri ve gocettigi yere uyum saglamayanları en cok malatyada gordum.halbuki malatya insani goc eden insanlara karsi en sefkatli insanlar olmasina ragmen bu boyle.en acisida göc aldigi iller en yakin iller ve akrabalik bagi en cok olan iller.yukaridaki yorumlara bakiyorumda neymis yuzbin nufusu yokmus malatyanin birde kendisi adiyamanliymis adiyaman iyidi ise niye biraktin hadi nirakip geldin bari geldigin yere sahip cik.
Malatyali olmak ayricalikli birde malatya spor malatyali gibi olsa
Malatya’daki gerçek Malatyalıların sayısı 150 bini yanİ %20 yi bulmaz gerisi Malatya’ya göç eden ve burada dünyaya gelen çocuklarından oluşmaktadır. Önemli olan nereli oldukları değil yaşadığı yere bir şeyler katmaktır. Güzel olan ise Malatya’da oluşan mozaiğin olumlu yapısının bozmadan çoğalmasıdır.
Malatya nüfüsuna kayıtlı olabilir ama o 615 000 kişinin çoğu malatyalı değildir. Durumu doğru tespit etmek lazım.
Malatya nüfusuna kayıtlı diyor
Malatya’da 170 bin dışarıdan gelen var
malatyada yerli fazla yok 100 bini geçmez 615 binin içinde adıyamanlısı diyarbakırlısı muşlusu kütüklerini buraya aldırdılar yerli nufusu 100 bini geçmez
Yav he he
Cennet şehirsin Malatyam
vayyy leleeeeeee
Yakinda istanbul.malatyayi sollar 🙂