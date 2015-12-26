İşyerine Silahlı Saldırı

Malatya’da bir işyerinin kurşunlanması sonucu tanık olarak ifade veren şahsın, işyerine yönelik olarak iki kez üst üste pompalı tüfek ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, olay, Salköprü Mahallesi İsmetiye Caddesi’nde meydana geldi. Ali U. adlı şahısa ait otoparka gelen A.Ö. (22) adlı şüpheli, buradan otoparka doğru silahla ateş açmak istedi. Ancak silah patlamayınca bu kez otoparkın bekçisi olan M.K. (48), av tüfeği ile ateş açarak A.Ö.’yü hafif yaraladı. A.Ö., olay yerinde kendisini bekleyen siyah bir araca binerek kaçtı. Olaydan hemen sonra bu kez iki şahıs motosiklet ile gelerek otoparka doğru ateş açtı. Gerçekleştirilen 2. saldırıda otopark bekçisi M.K. hafif yaralandı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada olay yerinde kaçan siyah renkli Mercedes marka araç belediye kapalı otoparkında bulundu. Araç sürücüsü F.T. (34) yakalanıp gözaltına alınırken, araçta ise 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. A.Ö. ise polis ekiplerince evinde yakalandı. Yapılan araştırmada, olayın bir hafta önce aynı cadde üzerinde bulunan bir pide fırınının kurşunlanması olayında tanıklık yapanların, ifadelerini değiştirmeye yönelik olduğu iddia edildi.

Olaydan sonra M.K., F.T., O.G. ve A.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Şahıslar, Asayiş Şubesi’ndeki sorgularının ardından Adliyeye sevk edildiler.